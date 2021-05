Cullera incideix en la prevenció per al compliment de les mesures sociosanitàries

Print This Post

Jordi Mayor presidix una Junta de Seguretat Local amb Policia Local, Guàrdia Civil, Protecció Civil i membres de la corporació local



La Generalitat Valenciana ha instat als municipis turístics a coordinar i establir protocols d’actuació

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha presidit este matí una Junta de Seguretat Local junt amb membres de la corporació municipal, la Policia Local, la Guàrdia Civil i Protecció Civil per tal d’analitzar i marcar les estratègies a seguir per al compliment de les mesures sociosanitàries al municipi una vegada ja finalitzat l’estat d’alarma. Un encontre en el que s’han coordinat els protocols per contribuir a contindre la Covid-19 a la ciutat.

Mayor ha volgut llançar un missatge de prevenció perquè “no hem de relaxar-nos, continuem en pandèmia i encara que tinguem dades millors en incidència del virus – Cullera presenta a hores una taxa de 78,29 – seguim amb ‘risc moderat’, i tot això implica que cal seguir respectant les normes”. “Les nostres polítiques no s’encaminen cap a la coerció, sinó cap a l’educació, el sentit comú, la prevenció i la informació”, defensa el primer edil.

L’alcalde ha posat de relleu la intensificació de les tasques de control i la posada en marxa de tots els mecanismes de competència municipal per frenar el virus a la ciutat des de l’inici de la pandèmia. “Un redoblament d’esforços que ha hagut de fer, sobretot, la ciutadania i la nostra gent jove demostrant un comportament i maduresa exemplar davant d’una situació dura i insòlita i que confiem que seguisquen pel mateix camí”, destaca Jordi Mayor.

Cal remarcar, a més, que l’alcalde ja es va reunir ahir al Palau de la Generalitat amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i més municipis turístics per a coordinar la vigilància del compliment de les mesures contra la Covid-19.

Contagiar responsabilitat

Paral·lelament, Mayor ha incidit en què Cullera és una ciutat acollidora i amable “però les normes les hem de complir tots. Els que vivim ací diàriament i, també, els que ens visiten”.



“Hem fet les coses bé i per això som la regió d’Europa amb menys incidència, però hem de seguir fent-ho i contagiar eixe bon fer i responsabilitat a la gent que vinga”.

Precisament, el cap de la Policia Local, Juan José Figueres, present també en esta Junta de Seguretat Local, ha manifestat que es reforcen els mecanismes per a “procurar que es complisca la normativa en locals, en el tancament d’establiments, l’agrupació de persones, l’ús de la mascareta i també per evitar botellots”.