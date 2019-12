Cullera incorpora un furgó dissenyat en exclusiva per a la Unitat Canina

Print This Post

El vehicle compta amb la tecnologia més avantguardista per garantir el benestar, la seguretat i les condicions climàtiques dels gossos

L’Ajuntament de Cullera ha fet hui entrega del nou vehicle per a la Unitat Canina de la Policia Local. El furgó està equipat amb totes les característiques d’un vehicle policial a l’ús per poder desenvolupar les tasques de seguretat ciutadana i trànsit i compta amb les condicions més modernes per garantir el benestar dels gossos.

Es tracta d’un vehicle multifuncional que permetrà seguir millorant la tasca en matèria de seguretat ciutadana al municipi.

L’adquisició d’este vehicle s’ha fet mitjançant la fórmula del renting per tal que cada pocs anys el furgó estiga nou. El responsable de l’empresa Transtel SA, José Juan Arnau, que ha subministrat este vehicle, ha destacat que «Cullera amb este vehicle adquirix un element de treball de molta entitat que va a ser l’admiració d’altres municipis».

Este furgó ha estat dissenyat i transformat per l’empresa Toelfu Coeran expressament per a la policia cullerenca. El seu mànager, Gonzalo Padro, ha explicat que «el projecte de transformació començà amb una visió del que s’havia fet a Gijón però este està molt més evolucionat».

El furgó compta amb la tecnologia més avantguardista. Concretament, té quatre ubicacions per a gossos, sistema de refrigeració independent, control de temperatura i aire, desaigües i llum interior en els habitacles.

En aquesta línia, el policia local adscrit a la Unitat Canina, Joan Llopis, ha especificat que «la principal característica és poder transportar als gossos de la Unitat de la manera més confortable, segura i que, sobretot, s’adrece a les característiques climàtiques de l’estiu».

Una Policia Local pionera

Cullera compta amb un personal policial cada volta més preparat i aposta per seguir millorant els seus recursos. Així ho han reivindicat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i la regidora de Policia Local, Maria José Terrades, qui han estat en la presentació d’este nou vehicle.

Mayor ha mostrat la seua satisfacció per poder comptar amb «un dels millors furgons que s’han muntat a tota Espanya». Així mateix, la màxima autoritat local ha expressat que «tota millora que es fa en esta Unitat també es fa en la seguretat ciutadana del poble de Cullera».

La regidora Terrades també ha mostrat la predisposició del consistori per seguir millorant el desenvolupament i el treball de la policia cullerenca convertint-la en un servei a l’avantguarda de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.