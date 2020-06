Cullera incrementa fins a 2000 les places d’aparcament addicional per a l’estiu

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Cullera torna a incrementar enguany el nombre de places d’aparcament públic en els pàrquings municipals per a fer front a l’arribada de visitants i segons residents, ja que a l’estiu el municipi incrementa de forma exponencial la seua població. Concretament, enguany s’han ampliat fins a 2000 les places d’estacionament que es posaran a disposició de les persones interessades.

Dins de les accions del Pla Aparca que desenvolupa el consistori per tal d’augmentar la borsa d’aparcaments disponibles, el municipi ha guanyat 200 noves places més en el pàrquing municipal d’Enrique Chulio. Es tracta d’un dels punts de major afluència, especialment durant els caps de setmana, pel que l’equip de govern ha considerat ampliar les instal·lacions ja existents per tal de guanyar noves places.

D’altra banda, enguany s’habilitarà un espai d’estacionament de 50 llocs en la zona de la platja del Marenyet, altre dels punts de màxima afluència en temporada estival i que per les característiques urbanístiques presenta nombroses mancances pel que fa a l’existència de suficient estacionament.

L’objectiu d’este programa és crear places d’aparcament en zones properes a la platja que facilite l’arribada de visitants al municipi, ja que la localitat presenta entre els seus principals problemes un dèficit en el nombre de places per a aparcar provocat principalment per la seua orografia i per un plantejament urbà que no va contemplar en el passat un creixement tan gran del nombre de cotxes.

Tal com ha explicat el regidor de Serveis Exteriors, Salva Tortajada, «este govern és el que ha fet el major esforç de les darreres dècades per tal d’abordar amb solucions factibles i realistes el problema de l’estacionament. En només cinc anys hem creat més places d’aparcament que en tota la dècada anterior», ha indicat.

I és que tal i com apunta Tortajada, les característiques orogràfiques de Cullera compliquen l’aparcament al municipi i més a l’estiu quan la ciutat acull una major població per la seua qualitat turística. És per això que «incrementem el nombre d’aparcaments amb la finalitat d’evitar este conflicte a l’estiu i facilitar més espais per al nostre veïnat i turistes», ha expressat.

La creació d’estos nous espais d’aparcament van en la línia del Pla Aparca que està impulsant el consistori en els últims anys i amb el qual es treballa en la creació de més de 800 noves places d’aparcament gratuït en diferents barris i zones de la ciutat i que la majoria d’elles ja està en servici. Precisament, ara s’està ultimant la construcció de l’aparcament gratuït de la zona del Prado on es guanyaran 300 places d’aparcament a a penes dos minuts del centre.

Abonaments

A més, cal assenyalar que el passat 13 de juny començà el període de sol·licitud dels abonaments per als pàrquings públics municipals.

L’edil Tortajada també ha expressat que amb la posada en marxa d’estos pàrquings a l’estiu també es generen llocs de treball temporals dels quals enguany es beneficien 28 joves de Cullera que treballaran fins al 15 de setembre.