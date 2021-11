Cullera incrementa un 6.000% la inversió en polítiques de joventut

El Govern local fa callar així les crítiques de l’oposició i assegura que s’inverteix més que mai per recolzar a este col·lectiu

L’Ajuntament de Cullera ha incrementat prop d’un 6.000% la seua inversió en matèria de polítiques de joventut al llarg dels últims 7 anys.



Així ha quedat palés durant la presentació del nou Pla Municipal de Joventut aprovat per unanimitat en el Ple ordinari de novembre celebrat este dilluns.



El regidor delegat de l’àrea i portaveu adjunt del PSPV-PSOE, Àlex Morales, va revelar que enfront d’una política «inexistent» dirigida als més joves a l’inici de la legislatura 2015-2019 —quan a penes es destinaven 5.000 euros a accions per a fomentar la igualtat d’oportunitats per part dels joves— en l’actualitat són més de 300.000 euros els fons que dedica el consistori a este col·lectiu.



L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, va corroborar estes dades en assegurar que la partida de joventut de l’anterior equip de govern de la dreta es limitava a comprar els «regalitos» que es donaven als xiquets que participaven en el concurs de cartes als Reis Mags de la Cavalcada.



En l’actualitat, l’Ajuntament destina inversions a beques per transport, a la mobilitat europea, al foment de la natalitat o a programes de contractació per a l’ús del col·lectiu juvenil.



Precisament el pla presentat i defensat per Morales, que va suscitar un cert debat entre govern i oposició, pese al suport final d’esta al document, se centra en l’ocupació o en aspectes com la salut per a millorar la vida dels joves de Cullera al llarg dels pròxims anys





L’oci alternatiu i el foment de les polítiques ecologistes per a fer una ciutat més sostenible són uns altres dels objectius bàsics del programa impulsat per la regidoria de Joventut. Morales va assenyalar que moltes d’aquestes accions ja es duen a terme i que el que pretén el Pla és ordenar-les per a la seua execució.