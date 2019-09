Cullera inicia la retirada de canyes de les platges del sud

Connect on Linked in

Salva Tortajada: «Hem actuat en un temps rècord per a solucionar el desficaci de gestió d’altres»

L’Ajuntament de Cullera ha iniciat hui les tasques de neteja de les platges del sud del municipi afectades per la gota freda que fa poc menys de dues setmanes descarregà sobre la Comunitat Valenciana causant nombrosos danys.

El consistori ha hagut de recòrrer a una empresa externa per a poder retirar les tones de canyes, residus i alguns animals morts que s’acumulen entre el Marenyet i el Brosquil. Ho ha fet davant la impossibilitat de fer front a esta catàstrofe natural amb els seus mitjans.

«Hem hagut d’externalitzar-ho perquè la magnitud del desastre és tan gran que no podem dur a terme estos treballs amb els nostres recursos humans i tècnics. És impossible», ha remarcat el regidor de Platges, Salva Tortajada.

El regidor assenyala que el consistori ha actuat «en un temps rècord» degut al fet que a hores d’ara «els pressupostos estan executats en la seua major part i, a més a més, cal tindre en compte que hem hagut d’obrir un procediment de contractació amb els consegüents terminis legals que això suposa».

Els treballs s’han iniciat a la platja de l’Illa i s’allargaran durant algun temps perquè hi ha al voltant de sis quilòmetres de platja que han de netejar-se. «Calculem que les platges del sud no estaran netes en la seua totalitat abans d’algunes setmanes. Són molts els camions que es deuen traure mitjançant un procediment de retirada que s’ha dissenyat respectant l’arena per a no perjudicar a la línia de costa», ha dit.

Cullera ja començà la retirada de canyes la setmana passada en les platges de la badia, les quals es veieren afectades en menor mesura. «En el cas de les platges urbanes, el mar va escopir menys canyes, el que ens va permetre afrontar esta tasca amb els nostres recursos», indica Tortajada.

Malestar

El regidor delegat de Platges ha supervisat este migdia en primera persona les tasques de retirada i ha reiterat el «malestar» del consistori amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) «perquè de moment ni ens han contestat a la petició de reunir-nos per a tractar de buscar una solució conjunta».

Pel contrari, Salva Tortajada ha agraït la predisposició de la Demarcació de Costes i de la Diputació de València, així com de la Generalitat, administracions que han oferit la seua ajuda al municipi per a fer front a este desastre.

Finalment, Tortajada recorda que Cullera «ha estat la gran perjudicada de la Ribera per la darrera DANA i una vegada més hem de pagar dels nostres diners el desastre de gestió d’altres».