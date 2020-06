Cullera inicia la temporada estival amb l’objectiu de garantir la seguretat a les seues platges

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El consistori redobla esforços per a protegir als usuaris dels més de 15 quilòmetres de costa

Cullera inicia la temporada estival amb el clar objectiu de convertir els seus arenals en platges segures. Per a això, l’Ajuntament redobla esforços enguany amb la finalitat de garantir la seguretat dels usuaris dels seus més de 15 quilòmetres de costa.

El regidor de Platges, Salva Tortajada, ha explicat que a més de les mesures de distanciament social que hauran d’aplicar-se dins dels arenals es durà a terme la desinfecció d’infraestructures, com per exemple els rentapeus, durant almenys 4 vegades al dia.

Pel que respecta als accessos, s’habilitaran zones d’entrada i eixida per a facilitar la distància social. A més les hamaques i ombrel·les municipals hauran de guardar una distància de 4 metres, i es retiraran 6 metres cap a dins per a facilitar que la zona de passeig per la vora del mar siga més ampla.

També es desinfectaren diàriament els accessos al passeig marítim i es controlarà l’aforament mitjançant una aplicació que utilitzarà drons per a saber la situació a cada moment.

A més, l’Ajuntament també realitzarà campanyes informatives sobre les precaucions que han de seguir els banyistes i sobre les mesures que pren per a garantir la seguretat a les platges.

Socorrisme

Pel que respecta al servei de socorrisme, entrarà en vigor este dilluns 1 de juny i veurà

incrementada la plantilla en més d’una desena de treballadors que exerciran també

funcions d’informadors sobre les mesures de seguretat i de protecció que han de guardar-se a les platges front al coronavirus.

Recuperació platges

D’altra banda, el consistori continua treballant en la recuperació de les platges afectades pel temporal Glòria a Cullera. Tal com destaca el regidor Tortajada, algunes d’elles ja es troben regenerades amb l’excepció de la platja de la zona del Silenci i la platja del