Cullera inicia l’esterilització de les colònies felines

La regidoria de Benestar Animal obligarà a tindre carnet d’alimentador per a donar de menjar als gats del carrer

L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa un pla per al control de les més de 40 colònies felines que es troben disseminades al llarg de diferents punts del terme municipal.

La regidoria de Benestar Animal, de nova creació i dirigida per Marta Tur, ha impulsat esta acció que se centra en l’esterilització de gats. Ho fa mitjançant un programa que té com a finalitat el control de la població felina per a promoure el benestar animal, fer-lo compatible amb la salut pública, la convivència i la seguretat de persones i béns a més de garantir a estos animals la seua deguda protecció, defensa i respecte.

L’esterilització es duu a terme d’acord amb les protectores del municipi, que havien reclamat que fóra el consistori el que la pagara directament. Fins fa dos anys eren els mateixos col·lectius animalistes els que havien de finançar-ho de la seua butxaca. Ja l’any passat el municipi els va concedir una ajuda perquè pogueren afrontar l’esterilització.

«La intenció és evitar que estos animals es reproduïsquen sense control. D’eixa forma garantim el seu benestar i reduïm els inconvenients que es generen amb els consegüents problemes de salubritat», destaca Tur.

L’ajuntament ha subscrit un conveni amb les clíniques veterinàries per a procedir a l’esterilització. D’esta manera, qualsevol persona que es trobe un gat abandonat pot portar-lo als centres adherits al conveni per a procedir a la seua castració.

Control dels alimentadors

D’altra banda, Marta Tur ha anunciat que el consistori treballa ja en la regulació de l’alimentació dels gats que conformen les colònies. La intenció és que solament persones amb carnet d’alimentador puguen donar de menjar als felins, ja que actualment no existix cap mena de control.

«Ho hem parlat amb les associacions animalistes i estan d’acord perquè repercutix en una millora del benestar dels animals. D’esta forma podrem donar-los formació sobre com alimentar als gats i orientar-los per a mantindre una salubritat mínima, millorant la qualitat de vida dels animals i evitant que es creen problemes de convivència en espais públics», comenta Tur.