Cullera inicia una campanya contra la conducció baix els efectes de l’alcohol i les drogues

Connect on Linked in

Els controls continuaran al llarg del cap de setmana // L’objectiu, reduir la sinistralitat al volant



Conscienciar sobre els riscos vinculats a l’alcohol i les drogues durant la conducció. Amb aquesta premissa parteix la campanya activada per la Direcció General de Trànsit (DGT) a la qual s’ha sumat Cullera.



La campanya està emmarcada dins de la programació d’accions de control i vigilància de la DGT per al 2019 i estarà activa fins diumenge que ve 9 de juny.



Durant el cap de setmana, la Policia Local realitzarà controls aleatoris per a comprovar que els conductors no donen positiu en alcohol i en drogues, substàncies altament relacionades amb la sinistralitat i els incidents greus al volant.



Per a la campanya, la DGT subministra tot el necessari per a realitzar les comprovacions, des de filtres per als alcoholímetres fins a vehicles especials per als tests de drogues.



La Policia Local assegura que l’objectiu, com sempre, és reduir al màxim la sinistralitat al volant.



Controls per a salvar vides



Segons dades de la DGT, l’alcohol està present en un 26% dels accidents mortals, sent el tercer factor de risc en l’accidentalitat.



A més, el consum d’alcohol i drogues en el cas d’accident suposen una major mortalitat i lesions més greus.



La DGT assegura que estos controls són la mesura més eficaç per a retirar de la circulació als conductors que han begut o s’han drogat, posant en risc la seua vida i la dels altres.