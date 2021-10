Cullera injecta 2 milions en l’economia local per a fer front a la pandèmia

Print This Post

El municipi és el primer a tramitar les ajudes del Pla Resistir

∙ Es tracta de la major inversió en els sectors productius mai feta en la història de l’ajuntament

Una eixida justa per a tots a la crisi provocada per la Covid-19. És l’objectiu del govern municipal de Cullera que acaba d’injectar 2 milions d’euros en ajudes a l’economia local per a fer front als efectes de la pandèmia.

En total, Cullera ha destinat 1 milió d’euros procedents del Pla Parèntesi (Pla Resistir de la Generalitat) i un altre milió sobre la base de les ajudes del pla local Recupera’t, ha precisat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor.

«Som el primer municipi dels grans a haver tramitat estes ajudes que ja s’han ingressat en els comptes de les xicotetes i mitjanes empreses de Cullera», ha assenyalat la màxima autoritat local.

Mayor destaca «el suport al teixit empresarial local per part d’un equip de govern que amb una gestió de la crisi basada en el sanejament dels comptes i en una eixida social a la situació, ha estat des del minut zero al costat dels quals generen riquesa i ocupació per a esmortir els efectes de la pandèmia».

La injecció econòmica rebuda per part dels diferents sectors productius «és el major esforç inversor en matèria d’ajudes a les empreses que mai ha fet en la seua història l’Ajuntament de Cullera», posa en relleu Mayor, qui ha felicitat públicament la regidoria de Promoció Econòmica dirigida per Débora Marí «per la seua eficiència i rapidesa en el tràmit d’unes ajudes tan necessàries per a donar un respir a les empreses locals».

D’estes ajudes s’han vist beneficiats des de l’hostaleria fins al sector cultural, passant per l’oci, les activitats esportives, els xicotets comerços, etc.

A més, el primer edil ha recordat els més de 700.000 euros que enguany s’han destinat a la Borsa Social d’Ocupació i l’increment de les ajudes socials, «la qual cosa representa la major inversió social de la nostra història».

Tot amb el suport unànime del conjunt dels grups polítics que conformen el consistori. «Hem demostrat un alt sentit de la responsabilitat per part de totes les forces polítiques i ha quedat clar que quan estem units som més forts i el resultat és d’una ciutat que ix reforçada d’una crisi i que ho fa sense detindre l’ascensor social i donant suport amb contundència als sectors productius», conclou l’alcalde.