Cullera instal·la servei wifi gratuït a la platja de Sant Antoni

El consistori dota d’este equipament a una de les seues principals infraestructures turístiques per millorar l’experiència dels visitants i aportar un valor afegit al passeig marítim

La incorporació de les tecnologies de la informació i comunicació en el dia a dia de la societat i el comportament ciutadà és una realitat, una inèrcia que, entre altres, també ha transformat la forma d’entendre la industria turística. És per això que l’Ajuntament de Cullera, conscient d’esta tendència global i del seu potencial turístic, ha instal·lat servei wifi gratuït a la platja de Sant Antoni, un dels punts de major interès del municipi i més concorreguts segons les dades del control d’aforament de l’estiu del 2020.

L’objectiu és aportar un valor afegit als espais públics del passeig marítim i reforçar el seu atractiu com a destí, amb la finalitat de millorar l’experiència de turistes i de la ciutadania local.

Concretament, este equipament s’ha instal·lat aprofitant el mobiliari urbà (lluminàries, pals, edificis, etc.) en cinc punts estratègics de gran afluència de persones al passeig marítim de la platja de Sant Antoni.

La regidora de Turisme, Débora Marí, ha manifestat que “les noves tecnologies estan canviant per complet la forma en la qual es viatja i les experiències del turista, ja que l’ús d’elles formen part del abans, del durant i del després del viatge i això els permet integrar-se millor en l’entorn i a nosaltres entendre també amb més dades l’empremta digital del seu pas per el destí”.

A més, l’edil responsable de la política turística de la ciutat ha destacat que “en els darrers anys estem implementant plans estratègics per impulsar Cullera com a destí turístic intel·ligent en una ferma aposta per seguir aportant qualitat turística i millorar la satisfacció dels nostres visitants”. De fet, la capital turística de la Ribera és membre nivell 3 de la xarxa de Destins Turístics Intel·ligents de la Comunitat Valenciana després de la implementació del Pla Director de Turisme Intel·ligent que marca l’estratègia local dels propers quatre anys, i també està integrada en Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes sent el segon municipi de la província, després de la capital València.

Gestió turística intel·ligent

A banda de la infraestructura de wifi a l’entorn de Sant Antoni, el projecte té una posterior part d’anàlisi de les dades disponibles de la xarxa per a futures aplicacions de gestió turística intel·ligent.

L’estudi de la mobilitat dels turistes a través de la connectivitat wifi, l’obtenció de dades per identificar perfils demogràfics, patrons de comportament o el grau de fidelització ajudarà a la presa de d’accions encaminades a millorar els serveis i la qualitat turística.