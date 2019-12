Cullera instal·la sis mòduls per a recollir xicotets residus domèstics

Print This Post

Els contenidors servixen per a reciclar piles, bombetes, cd’s, tòners i bateries

Cullera, amb motiu de fomentar la sensibilització i conscienciació mediambiental en matèria de reciclatge, ha instal·lat sis contenidors en distints punts de la ciutat per a recollir xicotets residus domèstics. Es tracta d’uns panells informatius amb utilitat mediambiental on els ciutadans podran dipositar piles, bombetes, cd’s, tòners i bateries.

Esta actuació s’executa a càrrec d’un conveni amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Gestión de Mecenazgo y Ejecución de Servicios Técnicos de Eventos Patrocinados.

Estos mòduls representen un sistema mixte de punts de recollida de residus sòlids urbans i de suport informatiu a dues cares, ambdues il·luminades. Estan dissenyats expressament per cobrir les necessitats de reciclatge ecològic i cadascun pot contenir fins a 510 litres de capacitat.

Així, amb esta instal·lació, Cullera apropa al ciutadà la possibilitat de dipositar els xicotets residus de caràcter domèstic de manera pròxima i còmoda en distintes zones urbanes de la ciutat.

El regidor de la Recollida de Residus Sòlids Urbans, Salva Tortajada, assenyala que l’objectiu d’esta legislatura és incrementar els punts de reciclatge en el municipi per tal de facilitar a la ciutadania esta pràctica. En eixe sentit, ha avançat que el nou plec de la recollida del fem que s’haurà d’elaborar de cara als pròxims anys «solucionarà este dèficit actua, herència d’un plec fet per anteriors governs de la dreta que resulta insuficient per a cobrir les necessitats actuals».

Punts estratègics

Els mòduls estaran localitzats arreu de tota la ciutat per tal d’acostar este servei mediambiental al ciutadà. Estos s’han instal·lat en diferents punts estratègics com avingudes, parcs i places i en entorns d’especial interés com el mercat municipal, les platges o les zones d’oci.

Concretament estan situats a la carretera de Sueca junt als supermercats Lidl; a l’entorn del carrer de la Bega i de la Diagonal del País Valencià a l’altura del Centre de Salut; a l’avinguda Joan Fuster prop de la rotonda de Sucre; a l’entorn del Caminàs dels Homens junt prop del Bar Raf; al passeig marítim del Racó i al Mercat Municipal.

Des del consistori es reivindica la necessitat de contribuir a mantindre neta la ciutat perquè cada aportació és important. Així, amb esta intervenció, Cullera perseguix conscienciar sobre les xicotetes accions que els ciutadans poden realitzar en matèria de reciclatge per tal d’aturar el canvi climàtic.