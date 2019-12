Cullera internacionalitza la seua promoció turística amb l’organització de dos ‘fam trip’

Connect on Linked in

Touroperadors mexicans i representants de centres idiomàtics d’Itàlia, Estats Units, Noruega, França i Argèlia s’interessen per la ciutat

L’Ajuntament de Cullera segueix la seua aposta ferma per potenciar la ciutat com a destí turístic de qualitat. És per això que per a esta setmana s’han organitzat dos ‘fam trip’ – viatge de familiarització – amb touroperadors mexicans i amb representants de centres d’ensenyança d’Europa, Nord-Amèrica i Àfrica.

La intenció és que les distintes agències de viatges i professionals del sector coneguen de primera mà els atractius que té la capital turística de la Ribera. Cal assenyalar que enguany des de la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica, encapçalada per Débora Marí, s’estan organitzant el major nombre de ‘fam trip’ que s’havien estat fent fins al moment per tal de promocionar l’oferta turística del municipi.

La pròpia regidora ha expressat que «el caràcter i estil mediterrani únic que tenim a Cullera ens permet promocionar la nostra ciutat a qualsevol racó del món». Marí ha explicat que «l’interés de tants països en la nostra ciutat és una oportunitat per a Cullera i per seguir activant el turisme com a motor econòmic».

Estos ‘fam trip’ formen part de l’estratègia de promoció turística del consistori i perquè el sector turístic local puga explicar els seus productes als agents. Les accions d’esta setmana «ens permeten multiplicar la nostra presència a nivell internacional i enfortir llaços amb importants ciutats que beneficiaran el sector turístic local», ha afegit Marí.

‘Fam trip’ idiomàtic

Durant el dia de hui, l’ajuntament amb la col·laboració de València Turisme i FEDELE ha organitzat un Fam Trip enfocat al turisme idiomàtic. Concretament, sis representants de centres d’ensenyança d’arreu del món gaudiran de la gastronomia valenciana amb un show cooking, coneixeran les infraestructures hoteleres de Cullera, es presentarà el destí, els productes turístics i els seus atractius i es farà una visita al Castell.

Així, Cullera rebrà a Alessandro Caramia del centre I.I.S Luigi Galvani i a Laura Dell’ Acqua del Liceo Carlo Tenca de Milan (Itàlia); Elisa Segal de Wardlaw-Hartridge School de New Jersey (Estats Units); Ingunn Hansejordet del centre Stord videregående skole d’Stord (Noruega); Maikel Yuri Torres del centre Neoma Business School de París (França) i a Omaiza Khordj de la Universitat d’Abd Elhamid ibn Badis de Mostaganem (Argèlia).

L’encontre amb estos agents serà a les 18.00 hores al Castell de Cullera.

‘Fam trip’ touroperadors Mèxic

Demà divendres 6 i dissabte 7 de desembre Cullera també ha preparat un altre ‘fam trip’ per al turisme mexicà. Organitzat amb la col·laboració de l’Oficina Espanyola de Turisme (OET), sis touroperadors mexicans acompanyats del director general de Lufthansa México, Felipe Bonifatti, i de la representant de l’OET, Begoña Fernández, s’interessaran pels atractius turístics i les propostes mediterrànies que reuneix Cullera.

En la visita, els touroperadors coneixeran, entre d’altres, la gastronomia local, el patrimoni històric del municipi i el seu Castell, les instal·lacions hoteleres i gaudiran d’un passeig en barca.

L’encontre amb estos agents serà el divendres 6 a les 19.00 hores a l’Hotel Santa Marta.