Cullera ja permet fer tràmits online sense desplaçar-se a l’ajuntament

El consistori posa en marxa la seu electrònica i adapta l’Administració al segle XXI

L’Ajuntament de Cullera ha iniciat la implantació de l’administració electrònica. A partir d’ara, des de casa i en qualsevol moment del dia es podran realitzar tràmits i procediments administratius de forma simple i senzilla.

L’objectiu és adaptar-se a les actuals realitats administratives i modernitzar el consistori, facilitant la gestió dels tràmits administratius i ajudant la ciutadania a evitar desplaçaments, possibles cues i, en definitiva, estalviar temps.

El desenvolupament tecnològic és una realitat cada vegada més afiançada en tots els àmbits de la societat actual. L’Ajuntament de Cullera, conscient de que les administracions públiques també formen part d’este procés, ha impulsat la seu electrònica per tal d’ajustar-se al que demanda la ciutadania actual.

Amb la posada en marxa d’este servei, el consistori permet millorar la relació amb els seus veïns i veïnes de forma electrònica i apropa l’Administració local a la seua ciutadania. A més, la seua implementació ajudarà a la eficiència de la gestió municipal.

Serveis

Des de la Seu, tant els ciutadans com les empreses, podran realitzar tràmits com reclamacions, queixes i suggeriments, traure’s el certificat de padró individual, gestionar les denúncies de trànsit, presentar factures electròniques, fer pagaments, presentar instàncies generals, accedir al tauler d’anuncis o a la plataforma de contractació del sector públic, etc.

La plataforma anirà incorporant poc a poc serveis més específics per tal de facilitar i distingir cada tipus de tràmit. Mentre vagen complementant-se tots estos serveis els documents que no estiguen classificats en el catàleg de tràmits han de presentar-se per mitjà d’instàncies generals.

Així mateix, cada ciutadà podrà comprovar qualsevol document emés per l’ajuntament i fer seguiment dels seus tràmits i conéixer quin és l’estat dels seus expedients, notificacions o requeriments a través d’esta plataforma.

El regidor d’Informàtica, Bernat Escolá, ha assenyalat que amb la implantació de l’Administració Electrònica l’Ajuntament de Cullera «entra de ple en el segle XXI». «Fins ara havíem estat funcionant com en el segle XIX, obligant a la gent a vindre, fer cues, anar de finestreta en finestreta i perdre molt de temps en burocràcia. D’esta forma, estem facilitant-li la vida a la gent i apostant clarament per modernitzar una Administració que portava molts anys de retard en l’aplicació de les noves tecnologies a la relació diària amb la ciutadania».

Campanya video-tutorials

Per tal de facilitar l’obtenció d’estos tràmits, al llançament de la Seu Electrònica l’acompanyarà una campanya en xarxes socials per tal d’explicar de principi a fi com demanar certs documents, com bé poden ser el certificat del padró o fer una instància general.

Així, amb un format audiovisual i a mode de tutorial els ciutadans coneixeran pas a pas i en poc més d’un minut els procediments que han de seguir.