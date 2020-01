Cullera ja treballa per a pal·liar quan abans els danys del temporal Glòria

Connect on Linked in

El subdelegat del Govern, José Roberto González, s’ha reunit amb la corporació municipal per conéixer els danys i les zones afectades

L’Ajuntament de Cullera ja es troba netejant les platges, camins, parcs i d’altres zones damnificades pel temporal Glòria. El consistori està coordinant els mitjans i personal necessari per tal de reparar els danys el més prompte possible.

L’objectiu es poder recuperar-se quan abans arribant a totes les zones afectades del municipi per tal de poder tornar a la normalitat.

Els treballs han començat este matí i s’estendran durant els propers dies. S’estan retirant les canyes, la brutícia, els peixos, passarel·les i d’altres desperfectes originats pel temporal marítim així com regenerant i netejant l’arena de les platges.

Per a això, el consistori ha mobilitzat a operaris municipals tant a les zones costaneres com als parcs i jardins per a solucionar qualsevol contratemps provocat pel temporal.

El regidor de Serveis Exteriors i Platges, Salva Tortajada, ha visitat este matí les zones damnificades per tal de supervisar els treballs. L’edil ha indicat en que la prioritat és assegurar la seguretat ciutadana i pal·liar quan abans tots els desperfectes després d’estos episodis de fort temporal.

Declaració zona catastròfica

L’Ajuntament està ja en marxa per tal d’agilitzar tots els tràmits i procediments administratius per instar al Govern d’Espanya a que declare la zona catastròfica de les platges de Cullera. Així, el consistori insistix en que està preparant esta sol·licitud de cara al proper Ple per tal d’articular totes les ajudes el més ràpid possible.

En la jornada de hui, membres de la corporació municipal, la Policia Local i la Guardia Civil han rebut la visita del subdelegat del Govern en València, José Roberto González Cachorro.

González ha visitat Cullera per conéixer de primera mà quins són els danys que ha patit el municipi i les zones afectades. L’equip de govern li ha explicat la situació per tal que es puga avaluar, recopilar dades, traslladar les inquietuds al Govern i actuar quan abans.

Granissada

La ciutat ha patit durant el migdia una intensa granissada que ha omplit de pedra i aigua els carrers del municipi. A més, el Centre de Coordinació d’Emergències ha activat la preemergència per pluges de nivell taronja en el litoral sud de València.