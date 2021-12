Cullera lidera les xarxes socials i acumula ja més de 90.000 seguidors

El consistori és el primer de la Ribera i el segon de la provincia només per darrere del cap i casal

L’Ajuntament de Cullera lidera el nombre de seguidors en les xarxes socials entre els diferents municipis de la comarca de la Ribera i de la província de València. El consistori tanca l’any amb una audiència pròxima als 90.000 seguidors. Es posiciona així novament com el primer municipi de la comarca i el segon de la província després del cap i casal en este rànquing.



«Són els resultats d’un model d’èxit», ha assenyalat el regidor de Comunicació, Bernat Escolà, després que el consistori haja bolcat els seus esforços en els últims set anys per a crear un públic fidel en les xarxes «amb el qual mantindre un diàleg constant».



Cullera ha apostat per un model comunicatiu basat en el diàleg amb la ciutadania «en el qual tots els participants són emissors i receptors d’informació». «No volem només que ens escolten, sinó també escoltar per a millorar cada dia la nostra ciutat i la vida de les persones que en ella viuen», posa en relleu Escolá.



Principals xarxes



L’audiència de la capital turística de la Ribera es reparteix entre les principals xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter i Whatsapp, fonamentalment.

Destacable és el nombre de seguidors del Facebook de Visit Cullera que ja supera els 25.000 seguidors i l’Instagram turístic amb més de 15.000 seguidors.



Ocorre el mateix en les xarxes socials consistorials. El Facebook de l’Ajuntament de Cullera té mes de 18.000 seguidors i l’Instragram municipal, 10.000. En el perfil de Twitter del consistori són més de 2.000 els followers i en Whatsapp, 8.000.











Perfil



El perfil mitjà de l’usuari de les xarxes socials de Cullera és divers amb majoria de dones seguidores. Destaquen la joventut i la gent de mitjana edat que s’ha introduït en l’ús de les xarxes amb un gran interés participant de manera activa.



«Les xarxes socials estan generant una comunicació efectiva, amb diàlegs oberts i multidireccionals que permeten una major participació ciutadana», apunta Escolà. «És la millor de les maneres de poder fer unes xarxes que siguen participatives, obertes, populars i que complisquen amb la seua comesa d’interactuar entre els propis ciutadans i e consistori», prossegueix Bernat Escolà.



A l’instant



Poder assabentar-se dels esdeveniments, millores, eficiència, així com la informació generada pel propi consistori s’ha convertit en un al·licient per a la població en general, destacant així mateix, l’interés per seguir la informació que es genera a través del whatssap municipal. Notícies com la publicació d’exposicions, concerts, farmàcies de guàrdia, recomanacions de la pròpia Policia Local i un llarg etcètera d’utilitats en les xarxes socials.