Cullera llança «Un verano como los de antes»

La nova campanya promocional apel·la als xicotets plaers i als records d’unes vacances a la platja per a incentivar al turisme nacional



«Un verano como los de antes» és la nova campanya promocional impulsada per l’Ajuntament de Cullera per a atraure al turisme nacional de cara a este estiu. Els plaers de les xicotetes coses, els records d’unes vacances a la platja i les escenes quotidianes amb amistats i familiars són els eixos d’una campanya que pretén potenciar el sector turístic local.



A través de diverses accions, Visit Cullera pretén posar de rellevància la importància de tot allò que hem trobat a faltar durant estos últims mesos i que la ciutat posseeix en plenitud. Gaudir de llegir un llibre prenent el sol o construir castells d’arena a la vora del mar, traçar les amistats de la infància i veure a la gent que estimes, prendre un aperitiu a les terrasses, la calma d’un passeig pel passeig marítim, unes vacances a la platja, etc.

En esta línia, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha expressat que «moltes generacions d’espanyols dels 60 i els 70 van passar a Cullera les millors vacances de les seues vides».

«Un castell d’arena, uns amics que ho seran per a tota la vida, tal vegada el primer amor, un capvespre, un llibre o un concert… Estes van ser les coses que van fer d’eixe estiu a Cullera el millor estiu de les seues vides», ha afegit.

És per això que la màxima autoritat local ha animat a la ciutadania espanyola a reviure tots eixos moments. «Els teus millors records encara viuen ací. Vine! A Cullera t’espera un gran estiu… un estiu com els d’abans», apel·la Mayor.

En definitiva, una de les marques turístiques espanyoles de referència aposta per construir records i vivències rememorant les vacances de la infància, aquelles que han marcat diverses generacions i que ara, després d’esta situació inevitable que ha experimentat la societat, han cobrat especial importància.

Mayor ha reivindicat «eixes xicotetes grans coses» que fan millor la nostra existència i que «són les que volem oferir als nostres visitants». Així doncs, la campanya promocional apel·la a les coses que de veritat importen i ens fan feliços projectant la ciutat de Cullera com la destinació turística perfecta.

Així mateix, el primer edil ha assenyalat que Cullera treballa intensament per a afermar-se com a destinació segura, la qual cosa afig un atractiu més a la localitat per a convertir-se este estiu en una de les ciutats costaneres preferides pels espanyols.