Cullera Lluita Contra el Càncer recapta 29.000 euros en 2018

La localitat aconseguix la recaptació més gran de la Ribera Baixa i obté l’esment especial de la Junta Associada Provincial de València

La Cullera més solidària aconseguix per tercer any consecutiu la recaptació més gran de la Ribera Baixa amb 28.889 euros, obtenint així el reconeixement de la Junta Associada Provincial de València.

La xifra és el resultat de les labors de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) Cullera, presidida per Maribel Vallet Aragó.

La Junta Associada Provincial ha fet un esment especial a la presidenta i ha mostrat el seu agraïment a la Junta Local cullerenca i als veïns per la seua implicació en la causa.

Més de 100.000 € recaptats

Al llarg dels últims quatre anys Cullera Lluita Contra el Càncer ha recaptat més de 100.000 € fruit de l’esforç de l’associació i la solidaritat dels veïns.

La xifra és el resultat de les campanyes anuals a raó de 17.000 € en 2015, 26.000 € en 2016, 31.000 € en 2017 i 29.000 € en 2018.

Iniciatives solidàries

Des de l’AECC Cullera s’han ideat multitud d’activitats per a aconseguir diners per a la investigació científica de la malaltia.

Gales solidàries, sopars, concerts i viatges a zones de la Comunitat Valenciana, Espanya i fins i tot a França. També han tingut cabuda esdeveniments esportius com la Runcáncer o la Sant Silvestre.