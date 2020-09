Cullera manté la programació cultural prevista fins a final d’any malgrat la pandèmia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El consistori reactiva dos dels sectors més afectats pel coronavirus amb el Circuit Teatral, el Café Teatre i Cullera a Escena i amb una amplia programació musical

L’Ajuntament de Cullera manté la programació cultural que tenia prevista fins a final d’any amb una forta aposta pel teatre i la música. Així el consistori, que abans de la irrupció de la Covid-19 ja comptava amb una programació cultural pràcticament totes les setmanes de l’any, dinamitza l’activitat cultural i reactiva dos dels sectors més afectats per la pandèmia amb el Circuit Teatral, el Café Teatre i la 17ª edició de la Mostra de Teatre Cullera a Escena i amb el Cicle de Concerts d’Hivern i una sèrie de concerts a l’Auditori Municipal.

«Des d’este cap de setmana fins a Nadal tindrem actuacions teatrals pràcticament totes les setmanes», segons ha informat la regidora de Cultura, Sílvia Roca. L’edil també ha destacat que Cullera acollirà fins a vint representacions d’arts escèniques fins a finals d’any que passaran des dels espectacles de carrer o les obres teatrals en sala fins a l’humor i la màgia.

La responsable de la política cultural a la localitat ha manifestat que en els darrers anys havíem aconseguit que la programació cultural al municipi tornara a tindre un espai destacat. Ara, «sabem que un dels sectors que més ens fa pensar, desenvolupa la nostra capacitat crítica i que, a més, ens ha acompanyat dia sí dia també per fer-nos més fàcil el confinament passa per temps difícils i la nostra reactivació teatral també pretén ajudar i donar suport a este gremi», defén Roca.

A més, tal com ha anunciat el regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, el Cicle de Concerts d’Hivern també es celebrarà i l’Auditori Municipal acollirà diversos concerts d’alta qualitat.

Per tal de garantir la màxima seguretat, l’Ajuntament de Cullera ha implementat mesures extraordinàries de prevenció front a la Covid-19. Unes mesures que van des de l’ús obligatori de mascareta, gel hidroalcohòlic i el reforç dels protocols de neteja i desinfecció fins l’assignació de butaques o l’aforament limitat. «A Cullera volem demostrar que la cultura també és segura si complim amb els protocols que ens marquen les autoritats sanitàries i som responsables», argumenta la regidora Roca.

PROGRAMACIÓ TEATRAL

Circuit Teatral

El Circuit Teatral comença este cap de setmana amb dos propostes teatrals. Per una banda, el dissabte 26 de setembre amb l’espectacle de carrer Olea, de la companyia Visitants. Este es farà als Jardins del Mercat, amb un aforament molt limitat i es podran adquirir entrades a la Casa de la Cultura.

I per altra banda el diumenge 27 serà el torn per a Pluff, del director cullerenc Julio Martí Zahonero. L’obra es farà al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura i es representarà en tres torns, a les 18.00, a les 19.00 i a les 20.00 hores. Les entrades per a esta també s’han d’adquirir a la Casa de la Cultura.

La resta de propostes d’este Circuit Teatral són: el 24 d’octubre ‘Vida’, de Javier Aranda a les 19.00 hores al Centre Cultural del Raval; el 22 de novembre ‘El Método Gronholm’, de Jordi Galcerán a les 19.00 a la Casa de la Cultura, un espectacle que se celebrarà com a cloenda del Cullera a Escena; el 29 de novembre ‘Los días de la nieve’, d’Alberto Conejero a les 19.00 hores a la Casa de la Cultura; el 13 de desembre ‘Gag Movie’, d’Yllana a les 19.00 hores a la Casa de la Cultura i finalitzarà el 27 de desembre amb ‘La Bella y la Bestia’ d’Eventime Teatro a les 18.00 hores a la Casa de la Cultura.

Café Teatre

Els espectacles del Café Teatre vindran carregats d’humor i màgia. Pel que fa als monòlegs, Óscar Tramoyeres actuarà l’1 d’octubre al Centre Cultural del Raval; Carol Tomás el 19 d’octubre també al Centre Cultural del Raval; Pepa Cases el 5 de novembre a la Sala Multiusos del Mercat i l’espectacle ‘Amortajados’ el 19 de novembre a la Sala Multiusos del Mercat.

Pel que fa a la màgia, correrà a càrrec dels mags Raul Quintana el 22 d’octubre al Centre Cultural del Raval i de Kachinocheve el 12 de novembre al Saló Multiusos del Mercat.

Totes estes actuacions del Café Teatre seran a les 21.00 hores per a sopar i prendre café i l’espectacle començarà a les 22.00 hores.

Cullera a Escena

En esta programació de tardor, també alçarà el teló la 17ª edició de la Mostra de Teatre del ‘Cullera a Escena’. Fins a sis obres competiran en estra Mostra que acabarà el dia 22 de novembre amb la cloenda i entrega de premis i amb l’obra ‘El Método Grönholm’.

Així, durant sis diumenges d’octubre i novembre es representaran els especacles teatrals a la Casa de la Cultura a partir de les 19.00 hores. Estes son ‘Las picardías de Moliére’ el 4 d’octubre; ‘Lorca errante, Federico infinito’ l’11 d’octubre; ‘Estocolmo, se acabó el cuento’ el 25 d’octubre; ‘Cantando bajo las balas’ l’1 de novembre; ‘24-F’ el 8 de novembre i ‘La regla’ el 15 de novembre’.

PROGRAMACIÓ MUSICAL

Pel que fa a la programació musical, a banda de seguir apostant pel Cicle de Concerts d’Hivern, també se celebraran diversos concerts a l’Auditori Municipal.

Concretament el 10 d’octubre hi haurà un concert del Colegium Instrumental de València; el 24 d’octubre serà el torn per a l’Octet de Schubert; el 7 de novembre actuarà l’Harmony Ensemble Orchestra i el 19 de desembre l’Orquestra CullerArts interpretarà el Rèquiem de Mozart a l’Esglèsia de Santos Juanes.

A més, les dos societats musicals de la localitat, tant la Societat Musical Instructiva Santa Cecília com la Societat Ateneo Musical faran un concert extraordinari, el 25 d’octubre i el 28 de novembre respectivament. Així mateix, ambdós començaran la temporada local de concerts a l’Auditori a partir del mes de desembre.