Cullera, meta de l’elit del ciclisme mundial femení

Connect on Linked in

La ciutat riberenca consolida la seua aposta per l’esport femení al mateix temps que visibilitza la seua marca turística

Les millors ciclistes del món s’han donat cita hui a Cullera en la que ha sigut la primera etapa de la IV Setmana Ciclista Valenciana – Volta Comunitat Valenciana Fèmines. Una carrera en la que s’ha imposat a l’esprint la danesa Emma Cecilie Jørgensen i que l’ha fet situar-se com a primera líder de la prova.

L’etapa ha arrancat des de Gandia i després de 103 quilòmetres per les comarques de la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Ribera Alta i la Ribera Baixa, Cullera ha sigut l’escenari de l’arribada de les ciclistes. Concretament, a la capital turística de la Ribera s’han recorregut els últims 10 quilòmetres entrant pel Mareny de Sant Llorenç, passant per espais emblemàtics com el Far i decidint-se en la meta situada en la Diagonal del País Valencià.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, el regidor d’Esports, Javier Cerveró, la regidora d’Igualtat, Marta Tur, i la directora general de l’Institut Valencià de les Dones, Maria Such, han estat els i les encarregades de lliurar els premis.

Esta cita, en la que participen l’elit del ciclisme mundial femení, és una de les més atractives del calendari valencià i ha fet que la ciutat haja viscut un ambient esportiu plenament internacional. I és que en la volta femenina participen 166 corredores provinents de 40 països diferents i que pertanyen a equips procedents d’Espanya, Països Baixos, Alemanya, Suïssa, Itàlia, Kazajistán, Bèlgica, Regne Unit, França, Bahréin, Noruega o Israel.

Aposta per l’esport femení

Per segon any consecutiu, Cullera ha acollit esta prova internacional. L’any passat com a punt d’eixida d’una etapa i enguany com a la meta final de la primera etapa de la IV edició. Així, es consolida l’aposta del consistori per impulsar i visibilitzar l’esport femení i que, al mateix temps, contribuïx a dinamitzar l’activitat turística del municipi fora de la temporada alta.

L’alcalde ha explicat que estes proves esportives «entren dins del nostre pla turístic d’intentar buscar esdeveniments que dinamitzen l’activitat local, de demostrar que la nostra ciutat també es visitable fora dels mesos d’estiu i, a més, són una venta de la marca Cullera que es veu a tot arreu».

Així mateix, Cerveró ha mostrat la predisposició del consistori de seguir apostant per l’esport femení. L’edil d’Esports també ha volgut agrair el recolzament del veïnat ja que «hui hem vist una etapa de ciclisme femení i hem vist com el poble sempre respon i ix al carrer».

Per altra banda, Maria Such ha manifestat que la Volta a la Comunitat Valenciana Fèmines és un clar exemple de l’aposta que fa també la Generalitat per fomentar l’esport femení i per visibilitzar a les dones que practiquen un esport de forma professional.

El ciclisme s’ha convertit a Cullera com un dels atractius esportius que més interés genera entre els seus veïns i veïnes que ixen al carrer a veure estes competicions, així com dels aficionats i aficionades del ciclisme que s’apropen a la localitat per veure el ciclisme de màxim nivell.

L’organització d’esdeveniments d’esta magnitud és una aposta de l’ajuntament per desestacionalitzar el turisme a Cullera i projectar la seua imatge a nivell internacional.