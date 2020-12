Cullera millora amb pantalles metàl·liques la seguretat a l’entorn de l’IES Blasco Ibáñez

Print This Post

L’Ajuntament i Diputació instal·len una barrera de protecció contra els possibles despreniments de roques

L’entorn de l’IES Blasco Ibáñez compta amb una nova barrera de protecció contra els possibles despreniments de roques que poden caure per la vessant de la muntanya, molt pròxima a este centre educatiu.

L’Ajuntament de Cullera i la Diputació de València han instal·lat unes pantalles metàl·liques per tal de dotar la zona de major seguretat. Al tractar-se d’un entorn on la pendent pronunciada de la muntanya pot generar possibles lliscaments de pedres s’han col·locat estes barreres de 80 metres per tal de previndre qualsevol risc.

Tal com ha explicat este matí el regidor de Medi Ambient, Bernat Escolà, «hem col·locat unes barreres per evitar i previndre que caiguen pedres, roques o riscos ecològics en esta zona, sobretot pels despreniments que es puguen arrossegar quan tenim episodis forts de pluges».

Escolá ha informat que estes pantalles metàl·liques són capaces de contindre els impactes de les possibles roques despreses per la mateixa vessant de la muntanya, cobrint així tant les roques ja despreses com les que poguessin desprendre’s.

La intervenció ha estat a càrrec de la Diputació de València a demanda de l’Ajuntament de Cullera. A més, l’edil Escolá ha volgut posar de manifest que es va fer esta demanda arran d’un incendi a esta zona al 2018, degut al qual ha desaparegut una part de la pinada que frenava el lliscament de les roques.