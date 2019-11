Cullera millora la il·luminació de la Diagonal i reduïrà la factura elèctrica

Connect on Linked in

El consistori col·locarà faroles led en el tram final per tal de solucionar els problemes d’obscuritat que originen l’ombra dels arbres

L’Ajuntament de Cullera millorarà la il·luminació del tram de la Diagonal del País Valencià, més concretament des de la Plaça Andrés Piles fins a la platja. El consistori col·locarà unes faroles en ambdues voreres que serviran per dotar de més llum esta avinguda i afavorir el trànsit de vianants.

Esta actuació pretén donar solució a una zona enfosquida a causa de l’ombra que generen els arbres grans situats en les mateixes voreres. La intervenció, tal com ha indicat el regidor de Serveis Exteriors, Salva Tortajada, respon a «una reivindicació veïnal» ja que, entre d’altres, és una zona bastant transitada on la gent aprofita per eixir a fer una passejada, per anar cap a la mar, per a accedir al Parc Urbà de Sant Antoni i que també dóna pas a l’Skate Park.

Així, «s’ha fet una canalització per baix dels arbres per a posar les faroles que il·luminaran les voreres i donaran una major seguretat a la zona», ha indicat Tortajada.

Paral·lelament, el consistori també canviarà a LED les llums de les faroles situades al mig d’este tram de la Diagonal i que separa els dos sentits que té la carretera. Una actuació que permetrà abaratir la factura elèctrica i millorar l’enllumenat de la carretera.

Carril bici

Esta intervenció també contempla la retirada de les ‘orelles’ de la vorera que dóna pas al Parc Urbà de Sant Antoni i que dificulta la circulació en línia recta del carril bici. Així es reordena este tram del carril bici i s’alinea amb la carretera i la vorera, evitant el zigzagueig dels ciclistes.

Es tracta d’uns treballs en tot este tram final de la Diagonal que també s’aprofiten per millorar la il·luminació del carrer Velázquez i restaurar per complet la vorera que dóna accés a l’espai on se situa habitualment la fira.

La injecció econòmica en estes actuacions és de 155.000 euros i forma part de les inversions financerament sostenibles que està executant l’ajuntament gràcies al superàvit aconseguit l’any passat.