Cullera millora quatre camins rurals per dotar-los de major seguretat

La Generalitat Valenciana invertix 258.000 euros en la reparació dels camins de la Moleta, del Ràfol, Assegador de la Partideta i de l’Estudiant

Els camins de la Moleta, del Ràfol, de l’Assegador de la Partideta i l’entrada de l’Estudiant del terme de Cullera es pavimentaran completament per tal de condicionar-los i dotar-los de major seguretat.

Així ho ha explicat l’alcalde, Jordi Mayor, qui també ha manifestat que “estos camins se sumen a tots els que ens darrers anys s’han pogut reparar gràcies al treball conjunt entre l’Ajuntament i la Conselleria d’Agricultura”.

Mayor ha fet incís en que “ens ocupem dels camins rurals per tal de donar més seguretat a tots els llauradors i llauradores que solen freqüentar estes zones i a totes les persones que fan ús d’ells”.

Precisament, l’adequació d’estos és una reivindicació per part dels usuaris, ja que per exemple el camí de la Moleta està situat a prop de l’Ecoparc i compta amb bastant trànsit i altres com el del Ràfol és més d’un quilòmetre de carretera que es trobava en una situació molt mala, segons ha apuntat la màxima autoritat local.

En total, segons ha informat el regidor d’Agricultura, Javier Cerveró, “són al voltant de 3 quilòmetres que ara tindran unes condicions molt més òptimes”. Unes intervencions que han estat possibles gràcies a la demanda del consistori i en les quals la Generalitat Valenciana ha invertit 258.000 euros.

Amb esta adequació de camins, el consistori seguix amb el seu pla de recuperació de vies agrícoles per tal de mantindre en bones condicions els camins rurals del terme i afavorir el desenvolupament del sector agrari. Entre d’altres, en els darrers anys s’ha actuat en els camins de l’Arròs, Xafarines, Pont Trencat, Peirat, Molí Cremat, Barranquets, Allargats o Assegador de les Rabassades.

Tancament camins

És per això que durant les properes setmanes estarà tallat l’accés a estos camins.

Concretament, l’entrada de l’estudiant estarà tancada des del 17 fins al 21 de febrer per a vehicles lleugers, i per a vehicles pesats fins al 25.



Al camí de la Moleta i l’Assegador de la Partideta serà del 18 al 22 de febrer per a vehicles lleugers i fins al 26 en el cas dels vehicles pesats.



Pel que fa al camí del Ràfol, l’actuació està dividida en dos parts. Els primers 750 metres es tallaran del 19 al 23 de febrer per a vehicles lleugers i fins al 27 per als pesats, i la resta del camí serà del 22 al 26 per a vehicles lleugers i fins a l’1 de març per als vehicles pesats.