Cullera obri la convocatòria de la tercera fase del Pla Resistir

L’Ajuntament de Cullera amplia els sectors beneficiaris i contempla una sèrie d’ajudes complementàries

A partir de demà, i per seu electrònica, nous sectors així com beneficiaris i no beneficiaris en antigues fases podran participar d’esta convocatòria

L’Ajuntament de Cullera obrirà a partir de demà 22 de maig a les 00.00 hores la 3a Fase de les Ajudes Parèntesi contemplades en el ‘Pla Resistir’ i que estan cofinançades pel propi consistori, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

Concretament, esta tercera fase obri la línea d’ajudes a comerços d’informàtica, edicions de periòdics, preparació i activitat física, activitats de transport, entre altres els quals, podran participar d’esta tercera convocatòria que compta amb una partida pressupostària de 250.000 euros.

A més a més, beneficiaris en anteriors fases poden sol·licitar de nou esta ajuda complementària que s’atorgarà per concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit. Tanmateix, no beneficiaris en ambdós convocatòries anteriors poden tornar a presentar sol·licituds.



Es tracta d’un programa d’ajudes directes a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que figuren d’alta en el cens de Cullera.



El tràmit s’haurà de fer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cullera (https://cullera.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=13227) i hi haurà un termini de 10 dies naturals que finalitza l’1 de juny a les 23.59 hores.

La regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí, ha explicat que “per tal de pal·liar els efectes que molts sectors han patit arran de la situació pandèmica de l’últim any, seguim sumant esforços per impulsar a l’empresariat local que ha vist reduïda la seua activitat”.

“Amb este i més programes són més d’un milió d’euros el que hem injectat, en ajudes directes, cap al comerç, establiments i xicotets negocis de la nostra ciutat, i seguirem implementant totes les accions que estiguen a les nostres mans per contribuir a reforçar les seues empreses i, en definitiva, la vida econòmica de la ciutat”, destaca l’edil.