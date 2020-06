Cullera obri les seues platges i comença a aplicar les mesures de seguretat

Connect on Linked in

Jordi Mayor assegura que «no anem a tindre problemes d’aforament» i que «es pot vindre de forma tranquil·la i posar la tovallola en la nostra arena»

Cullera ha obert este matí les seues platges, després d’entrar en la fase 2 de desescalada que ho permet, amb l’objectiu de fer dels seus arenals un espai segur per als usuaris i banyistes. Per a això, l’Ajuntament ha començat a aplicar les mesures de seguretat que garantiran la màxima protecció a les seues platges.

Precisament, el consistori ha aprovat este mateix matí en junta de govern el pla de contingència que garantirà la protecció dels banyistes i de les zones comuns i que crida a la responsabilitat i prudència dels usuaris.

L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha assegurat que la costa de Cullera compta amb més de 15 quilòmetres i «les nostres platges no van a tindre problemes d’aforament».

A més a més, la màxima autoritat local ha recordat que «hem de ser responsables i extremar precaucions per a ser una destinació segura i que la gent tinga clar que pot vindre a la platja de Cullera de forma tranquil·la i assegurant que poden posar la seua tovallola en la nostra arena».

Primer dia

En este primer dia, les mesures de seguretat i la distància social s’estan complint tal com s’havia planificat. Una primera jornada on l’índex d’afluència ha estat moderat-baix.

Per a este correcte compliment, el consistori ha començat a habilitar les passarel·les amb punts d’entrada i eixida senyalitzats amb fletxes, s’estan desinfectant els carrers i zones que donen pas al passeig marítim així com les infraestructures durant almenys 4 vegades al dia i el servei de socorrisme també s’ha posat en marxa.

Per altra banda, s’està ultimant l’aplicació pròpia que controlarà l’aforament per mitjà de drons. Unes mesures en les que el consistori recorda que ha d’haver 4 metres de separació entre para-sols i que s’han de retirar 6 metres cap a dins per a facilitar que la zona de passeig per la vora del mar siga més ampla.

Para-sols buits

A més, el regidor de Platges, Salva Tortajada, s’ha mostrat taxant amb tots aquells que deixen els para-sols i les hamaques a primera hora del matí i no apareixen fins passades unes hores. «No es permetrà de cap de les maneres que hi haja para-sols a primera línia, sense gent i que apareixen hores després. Anem a ser estrictes i passarà una camioneta que retirarà totes aquelles en les que no hi hagen persones i ocupen espai», advertix l’edil.