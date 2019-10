Cullera obri un canal de Telegram per oferir informació municipal a la ciutadania

Connect on Linked in

L’App farà accessible la comunicació de notícies, agendes, activitats, alertes i ajudes

L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa un nou servei de missatgeria a través de Telegram per poder estar completament informat d’allò que ocorre a la ciutat. Este canal, junt al Whatsapp municipal, proporciona a la ciutadania tota la informació que deriva des del consistori de forma propera i senzilla.

Així, tot aquell que vulga podrà subscriure’s i rebre directament en el seu telèfon notícies, convocatòries, alertes, informació d’activitats i ajudes, entre d’altres.

Les persones que desitgen rebre informació municipal per esta via cal que es descarreguen l’aplicació Telegram, disponible tant per a Android com per a dispositius iOS. Una vegada descarregada l’App cal buscar des del buscador de la pròpia aplicació el canal Ajuntament de Cullera OFICIAL. Després tan sols quedarà unir-se i ja començaran a rebre tot allò del que informa el ajuntament.

La posada en marxa d’este servici de missatgeria instantània és totalment gratuïta i és un exercici més de l’equip de govern de Cullera per poder fer més accessible, ràpida i directa la informació de caràcter municipal, un dret de la ciutadania.

L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un servici sense cap cost que permetrà als veïns i veïnes consultar informació d’interés general en qualsevol moment i des de casa.

Cullera a les xarxes socials

La implementació d’esta nova iniciativa per mantindre informat al municipi reforça la comunicació entre el consistori i la ciutadania. A més, obri una altra via informativa que complementa l’actual Whatsapp municipal, que en poc més de dos anys compta amb 5.400 usuaris.

Així mateix, els perfils institucionals de l’Ajuntament de Cullera tenen més de 13.000 seguidors a Facebook, i 6.000 en el cas d’Instagram (@mia_cullera). Pel que fa als comptes associats a la promoció turística i patrimonial del municipi, coneguts com a Visit Cullera, són actualment més de 25.000 seguidors a Facebook i quasi 12.000 a Instagram (@visit_cullera).

Estos són una aposta més del consistori per modernitzar la institució fent servir els canals de missatgeria i les plataformes socials com a portals de transparència, govern obert i comunicació, amb l’objectiu d’afavorir el dret d’accés a la informació que tenen tots els ciutadans.