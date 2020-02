Cullera obri un punt d’informació sobre les ajudes pel temporal Glòria

Connect on Linked in

L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una oficina d’atenció en la Casa de la Cultura

L’Ajuntament de Cullera ha obert un punt d’informació sobre les ajudes del Govern d’Espanya per a les persones afectades pel darrer temporal Glòria.

El consistori ha impulsat esta iniciativa per tal d’orientar i assessorar les persones que vulguen acollir-se a les ajudes en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica.

L’oficina estarà oberta des de hui fins al 21 de febrer a la Casa de la Cultura en horari de matí de 10.00 a 12.00 i de vesprada de 17.00 a 19.00 hores.

L’objectiu és atendre a les persones afectades perquè siguen conscients i informades de quan i on poden presentar les sol·licituds, com fer-ho i quins són els requisits.

A més a més, este era un dels compromisos adquirits per l’equip de govern per tal facilitar a la ciutadania la informació després dels efectes de la borrasca que va arrassar el litoral cullerenc, causant important danys materials.

Estes subvencions van dirigides a unitats familiars o de convivència econòmica que hagen patit danys personals o danys materials en la seua vivenda habitual o utensilis de primera necessitat.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, recorda que «no és l’Ajuntament qui atorga les ajudes, però és la nostra obligació acompanyar la ciutadania en el procés d’informació per tal d’ajudar-la a conéixer les opcions existents».

Cal recordar que arran de Glòria el ple de Cullera va sol·licitar al Govern d’Espanya —per unanimitat de tots els grups polítics dal Govern— la declaració de zona catastròfica. Esta declaració implica que el Govern actue mitjançant una sèrie d’ajudes estatals en matèria d’indemnitzacions a persones, a habitatges i terrenys privats, i per a regenerar les platges així com per a rehabilitar infraestructures. Així, en funció dels danys es valoraran les actuacions concretes per a les zones afectades.

Glòria ha estat el pitjor temporal que es recorda en dècades, causant nombrosos danys no sols en les infraestructures públiques sinó també en béns de naturalesa privada.

El consistori ha estat des del minut zero d’estos episodis de fort temporal en coordinació amb totes les Administracions per intentar solucionar qualsevol problema de la forma més immediata possible. Ara, l’ajuntament amb la posada en marxa d’esta oficina d’atenció ciutadana pretén oferir tota la informació que té al seu abast perquè els afectats puguen sol·licitar les subvencions al Govern correctament.