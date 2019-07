Cullera obrirà la piscina el 15 de juliol

Print This Post

Els usuaris ja podran començar a inscriure’s a partir del pròxim dilluns / Hi haurà jornades de visita per a tota la ciutadania els dies 11, 12 i 13



La piscina municipal coberta de Cullera obrirà les seues portes oficialment el pròxim 15 de juliol. Ho ha anunciat este matí l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, durant la recepció de les obres de la primera fase del Centre Municipal d’Esports.



En l’acte han participat el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, i el d’Educació i Esport, Vicent Marzà. Tots dos amb la màxima autoritat local han activat de forma simbòlica la maquinària que posa en funcionament la instal·lació.



Es tracta d’una de les notícies més esperades per Cullera posat que esta infraestructura partix d’un projecte que compta amb més de 14 anys d’història, però no ha sigut fins ara quan ha pogut fer-se realitat gràcies al treball conjunt de l’ajuntament i la Generalitat. Ambdós administracions han recorregut un llarg periple de traves burocràtiques i dificultats econòmiques fins a poder desbloquejar unes obres que es van paralitzar en 2014 per falta de fons.



Mayor ha assenyalat que la de hui és una jornada «històrica» no solament per a Cullera sinó també per a la Comunitat Valenciana, ja que la piscina de 25 metres que es posa ara en marxa és actualment la millor en la seua categoria de tot el territori valencià.



A partir del pròxim dilluns els usuaris podran començar a inscriure’s en les mateixes instal·lacions i durant els dies 11, 12 i 13 de juliol se celebraran unes jornades de portes obertes perquè tota la ciutadania puga conéixer-les de primera mà. El bany lliure començarà a partir del dilluns 15 i a l’agost ja s’iniciaran els cursos programats.



Els serveis que es posen ara en marxa són la piscina gran i la infantil així com els amplis vestuaris amb els quals compte. Paral·lelament, la regidoria d’Esports traslladarà fins allí les seues dependències administratives des del Pavelló Cobert.



Segona fase



Jordi Mayor també ha aprofitat per a anunciar que en les pròximes setmanes començaran les obres de la segona fase de la piscina. L’actuació consistirà fonamentalment en l’adequació de la parcel·la exterior i la dotació del material necessari per a posar en marxa la resta de serveis com el gimnàs i les sales per a les activitats esportives complementàries.



La segona fase compta amb un pressupost de dos milions d’euros, aportats per la Generalitat. Els treballs es troben en estos moments en fase de contractació, ha precisat l’alcalde, i l’empresa adjudicatària tindrà 2020 per a poder acabar-los.



A més de disposar d’una piscina de 25 metres de longitud i una altra més xicoteta, el complex esportiu compta amb instal·lacions complementàries com un gimnàs, sales per a la pràctica d’altres esports, zona d’spa, una àmplia cafeteria i un aparcament subterrani.



Embolic



Després de la paralització de les obres en 2014, no va ser fins a 2017 quan es va aconseguir reactivar-les gràcies al compromís del Consell presidit per Ximo Puig d’aportar el finançament necessari perquè la infraestructura no quedarà en l’oblit.



Es va haver d’afrontar llavors la inversió d’un modificat d’obra que ascendia a 464.000 euros dels quals el consistori es va fer càrrec de 211.000. Per la seua banda, la Generalitat va córrer amb les despeses íntegres de la finalització de la primera fase.



L’acord també va contemplar que el Consell pagara íntegrament al voltant de 400.000 euros de la seguretat de la piscina, corresponents al cost d’haver mantingut la vigilància de les instal·lacions des que es paralitzarà la seua execució el juny de 2014.



D’altra banda, la Generalitat ha complit amb el seu compromís de dotar amb dos milions d’euros el desenvolupament de la segona fase.



Hui, el gegant que s’alça en l’avinguda Joan Llopis Marí deixa de ser un problema burocràtic per a passar a convertir-se en una instal·lació que millora la vida de la gent i evitarà que els cullerencs hagen de desplaçar-se a altres localitats per a poder practicar natació.