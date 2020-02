Cullera obrirà una oficia d’atenció al ciutadà en el baix de la Casa Consistorial

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Cullera obrirà una oficina única d’atenció al ciutadà en l’antiga reguarda policial situada en el baix de la Casa Consistorial. D’esta manera, s’evitarà l’actual periple pels diferents departaments municipals per a realitzar qualsevol gestió burocràtica.

Després de la progressiva implantació de l’Administració electrònica que permet fer tràmits des de casa les 24 hores del dia, este nou pas millorarà l’atenció a la ciutadania a través de la finestreta única.

«Un dels nostres compromisos com a govern era que l’Ajuntament de Cullera entrara en el segle XXI en matèria d’Administració electrònica i atenció ciutadana. Per això hem iniciat les obres de la futura Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la Casa Consistorial», ha assenyalat hui l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, durant la visita que ha realitzat a les obres.

La vella reguarda, que fins a febrer de l’any passat va acollir les dependències de la Policia Local, passarà a convertir-se en un espai d’atenció ciutadana. L’ajuntament invertix en este projecte vora 70.000 euros.

En la intervenció es contempla la creació d’una sala d’espera i una altra amb taules d’atenció mitjançant un sistema de torns, que podran agafar-se en el moment o mitjançant cita prèvia a través d’internet. També s’implantarà una àrea per als agutzils i es reformaran els banys.

El vell palau del segle XVIII, conegut popularment com l’Ajuntament vell, tindrà una nova utilitat de servei públic i alliberarà espai en les actuals oficines municipals de la plaça de la Verge, on es troba el Registre d’Entrada i on la ciutadania acudix per a realitzar tràmits.

«L’actual és un sistema vetust, ineficient i propi d’una Administració del segle XIX. Fa dècades que hauria d’haver-se implantat l’atenció única al ciutadà i ara este govern el farà realitat després d’haver fet el pas decisiu del trasllat de la Policia a unes instal·lacions modernes i disposar d’un espai apropiat», ha assenyalat Mayor.

El projecte de reforma dels baixos de la Casa Consistorial s’ha redactat per part de l’arquitecte José Vicente Fuertes Grau a petició de la regidoria d’Urbanisme que dirigix Bernat Escolá. L’actuació respecta la màxima protecció de la qual gaudix l’edifici, una de les joies del patrimoni local.