Cullera obté 3 milions dels fons europeus per a modernitzar el passeig marítim

La injecció econòmica dóna un important recolzament al projecte de Major de renovar la façana litoral

Cullera ha obtingut una inversió de 3 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation EU que serviran per a abordar la modernització del passeig marítim. La renovació de la façana litoral de la capital turística de la Ribera és un dels grans objectius de l’equip de govern que dirigeix Jordi Mayor i que ara amb esta injecció econòmica obté un important recolzament per a fer-se realitat.



La Generalitat ha donat a conéixer les onze destinacions turístics de la Comunitat Valenciana beneficiàries d’estes ajudes europees entre els quals es troba la localitat riberenca al costat d’altres de la talla de la ciutat de València. Totes elles han superat esta primera convocatòria dels plans de sostenibilitat turística en destí extraordinari en obtindre una puntuació de tall superior als 70 punts.



La proposta del consistori inclou millores de la imatge del passeig marítim com dotar-lo de tecnologia wifi i de sensors o la renovació del mobiliari urbà, a l’espera de poder obtindre un altre tipus de finançament per a abordar la reurbanització en si de la principal infraestructura turística de la ciutat.



L’alcalde de Cullera ha mostrat la seua satisfacció per esta «important injecció econòmica» que permetrà «continuar transformant la ciutat en una destinació turística intel·ligent basat en quatre eixos fonamentals: innovació, tecnologia, accessibilitat universal i sostenibilitat».



Major ha assegurat que este projecte «millorarà el posicionament competitiu del municipi i la qualitat de vida de la població local i visitant».



Els diners europeus permetrà a més la posada en valor dels actius culturals, ambientals i del patrimoni històric com a dinamitzadors de l’economia local.





Projecte ambiciós



El projecte presentat per l’Ajuntament de Cullera per a optar a este finançament persegueix transformar la ciutat fent-la més sostenible acabant amb les deficiències de transport i mobilitat i apostant per un medi ambient i un model econòmic sostenibles.



Per part seua, la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Débora Marí, ha afirmat que esta aportació econòmica que es fa a través de Turisme Generalitat Valenciana suposa un «punt d’inflexió en el full de ruta traçat per l’Ajuntament per a la modernització de l’economia cullerenc i així també poder respondre als reptes de la dècada vinent».



En este sentit cal recordar que la Comunitat Valenciana rebrà un total de 139,1 milions d’euros de fons Next Generation EU a executar en 3 anys per a impulsar plans de sostenibilitat turística en destí extraordinari.



Estos tres milions d’euros procedents de Fons europeus són una de les majors inversions que ha obtingut el consistori cullerenc en tota la seua història i suposen una palanca de canvi en el projecte de modernització i transformació turística de Cullera.