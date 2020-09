Cullera paga les ajudes de la Covid a més de 400 empreses

Connect on Linked in

L’ajuntament destina més de 700.000 euros a autònoms i allotjaments per a fer front a l’efecte del confinament per la pandèmia

L’Ajuntament de Cullera ha pagat ja més de 700.000 euros de les ajudes del programa municipal dirigit a les xicotetes i mitjanes empreses del municipi per a pal·liar els efectes econòmics causats pel confinament a causa del coronavirus. Un total de 427 empreses i autònoms de la localitat s’han vist beneficiats per este paquet d’ajudes impulsat per l’equip de govern i que va comptar en el seu moment amb el consens tant de tots els grups de l’oposició com dels agents socials.



El consistori ha destinat un total de 552.500 euros sobre un pressupost inicial de 600.000 euros amb el qual està dotat este programa que s’emmarca dins del pla RECUPERA’T creat per l’ajuntament cullerenc per a impulsar l’economia local.



El 100 % dels sol·licitants que complien amb els requisits de la convocatòria s’han vist beneficiats per estes ajudes, segons les dades publicades per l’Àrea de Promoció Econòmica que dirigix la regidora Débora Marí.



Les quanties, que van des dels 500 fins als 2.000 euros, pretenen contribuir a pal·liar les pèrdues causades durant el tancament forçat al qual es van vore les empreses durant l’estat d’alarma.



Hotels



D’altra banda, el consistori també ha pagat ja les ajudes al sector de l’allotjament que també es contemplen dins del pla RECUPERA’T.



Un total de 10 establiments hotelers han sigut beneficiaris d’estes subvencions que han suposat una injecció en el sector superior als 120.000 euros procedents de la partida de recursos propis municipals destinada a este efecte.



L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que es tracta del paquet d’ajudes econòmiques directes a les empreses amb major dotació econòmica de la història de l’Ajuntament de Cullera.



«Ens trobem en una situació excepcional que requeria mesures excepcionals de suport al manteniment d’empreses», apunta el primer edil.



Per a Mayor, esta injecció econòmica suposa «un xicotet baló d’oxigen per a molts negocis» que han vist reduïda la seua facturació fins a un 75 %.



La màxima autoritat local ha recordat que les polítiques de sanejament econòmic de l’ajuntament aplicades per l’equip de govern des de l’anterior legislatura «han propiciat no sols la reducció del deute de manera dràstica, sinó també que les arques municipals estiguen en una situació de solvència econòmica el que ha permés disposar de suficients recursos per a poder implementar estes ajudes a l’empresariat amb les quals contribuïm a l’impuls de l’economia local i el manteniment dels llocs de treball».



«Estes ajudes, sumades a les d’altres administracions, han impedit en part que moltes empreses hagen tancat per falta d’ingressos», conclou Mayor.