Cullera posa en funcionament la nova il·luminació del tram final de la Diagonal

L’actuació respon als problemes d’obscuritat que patia la zona i permetrà reduir la factura elèctrica

La nova il·luminació del tram final de la Diagonal del País Valencià ja és una realitat. L’Ajuntament de Cullera ha col·locat faroles LED des de la Plaça Andrés Piles fins a la platja per tal de solucionar els problemes d’obscuritat que originaven l’ombra dels arbres d’esta zona.

Les faroles s’han instal·lat en ambdues voreres i dotaran de més llum esta avinguda per tal d’afavorir la seguretat i el trànsit de vianants.

El regidor de Serveis Exteriors, Salva Tortajada, ha explicat que l’objectiu era «donar solució a una zona enfosquida generada principalment pels grans arbres de les voreres» i «dotar de major seguretat tot este entorn per on diàriament passen moltes persones».

Així, el consistori respon a una reivindicació veïnal ja que, entre d’altres, és una zona bastant transitada on la gent aprofita per eixir a fer una passejada, per anar cap a la mar o per accedir al Parc Urbà de Sant Antoni i que també dóna pas a l’Skatepark.

Concretament es tracta de quasi 70 faroles LED que tenen una altura de 4 metres, just per davall de la copa dels arbres per tal d’evitar que facen ombra. La potència d’estes llums és de 25W i permetran abaratir la factura elèctrica i millorar l’enllumenat de les voreres.

Millores en el carril bici

Esta intervenció també ha contemplat la retirada de les ‘orelles’ de la vorera que dóna pas al Parc Urbà de Sant Antoni i que dificultaven la circulació en línia recta del carril bici. Així, s’ha reordenat este tram alineant-lo amb la carretera i la vorera, evitant el zigzagueig dels ciclistes. També s’ha aprofitat per restaurar per complet la vorera que dóna accés on se situa habitualment la fira.

Estes actuacions s’han pogut executar mitjançant les inversions financerament sostenibles que està duent a terme l’ajuntament gràcies al superàvit aconseguit durant l’any 2018.