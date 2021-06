Cullera posa en valor l’esmorzar amb una ruta per bars i cafeteries

Print This Post

15 locals de la ciutat oferixen fins al 4 de juliol menús que fusionen la tradició i la innovació

Hi ha poques coses més valencianes que l’esmorzaret. Per això, l’Ajuntament de Cullera posa en marxa la primera Ruta dels Esmorzars a Cullera per tal de posar en valor una de les menjades més tradicionals de la cuina valenciana i que, a més, potencia l’hosteleria del municipi.

“La gastronomia valenciana no s’entén sense eixa menjada a mitat matí que ens fa comboi i que en cada bar i cafeteria preparen d’una manera”, destaca l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor. “A Cullera tenim la gran sort d’esmorzar de categoria, i això és gràcies als locals que s’esforcen dia a dia perquè disfrutem dels seus esmorzars”, afegix el primer edil.

La Ruta comença este dijous 24 de juny en 15 bars i cafeteries de la localitat i acabarà el 4 de juliol. Unes jornades de parada obligatòria que oferixen un menú amb dos entrants, un principal a escollir, beguda, café i un dolcet per 9,50 euros.

En definitiva, més de 10 dies per anar “de taula a taula” i degustar les propostes preparades per l’hostaleria de Cullera a través de la cuina de proximitat i de quilòmetre zero, de la innovació dins de la tradició i del bon fer del sector.

Locals participants

Els bars i cafeteries que participen en esta primera Ruta són Bar Pito del Sereno, Restaurant La Pizarrita, Restaurant Ateneo Musical, Cafeteria JB, Restaurant El Prado, La Mar Salà, Cafeteria Alcalá, El Puertito, Bar Pensat i Fet, Blau, Bar Pescadors, Donoso Menjar de Taula, Bar Passeig, Bar Restaurant El Musical – Santa Cecilia, i Mercat Café.

Pots consultar tots els seus menús a través del web culleraturismo.com.