Cullera potencia les festes de barri

La nova regidora Susi Melià manté una ronda de contactes amb el teixit festiu de la ciutat per a recollir les seues demandes



L’Ajuntament de Cullera està decidit a potenciar les festes de barri, una part substancial de la seua identitat, cultura popular i tradicions. Amb eixa intenció, la nova regidora de Festes, Susi Melià, ha encetat des de fa uns mesos una ronda de reunions amb els presidents i presidentes dels col·lectius festers i associacions.



L’objectiu d’estos encontres passen per conéixer de primera mà les seues necessitats així com treballar conjuntament en l’elaboració dels programes d’activitats per tal de donar-los suport i potenciar-los.



«Hem establit una primera presa de contacte i, al mateix temps, hem començat a recollir els suggeriments i demandes pròpies dels protagonistes de la festa», en paraules de Melià.



Fins al mes de setembre, la nova responsable de Festes ha mantingut trobades amb la Penya Els Guapos, els festers de Sant Antoni de Pàdua, la Penya El Burladero i la Murga El Burro.



A més a més, hi ha planificades altres reunions amb la Junta Local Fallera, els festers de Sant Antoni o els festers de Sant Cristòfol, entre d’altres.



Pedanies

De la mateixa forma, Susi Melià treballa colze a colze amb els tres alcaldes pedanis de la localitat per tal d’impulsar les festes en estos nuclis. De fet, este cap de setmana han conclòs les del Mareny de Sant Llorenç amb un alt èxit de participació «i ja podem avançar que segurament l’any vinent tornarem a tindre festers, fet que no ocorria des del 2012», ha dit la regidora.



Des de la regidoria s’assenyala que el consistori seguirà apostant per les Festes com a motor generador de riquesa i element transmissor d’identitat i considera que existix «un marge de millora ampli pel que fa a l’optimització de recursos».

Des que accedira a la regidoria el passat juny, Melià també ha establit contactes amb proveïdors, representants i tècnics relacionats amb les festes per començar a dissenyar des de ja les festes del 2020.

En estos moments, i després d’haver elaborat el 9 d’Octubre amb més activitats culturals, d’oci i festives dels últims anys, es treballa en l’elaboració de la programació per a Nadal i Reis en col·laboració amb un ampli nombre de regidories.