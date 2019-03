Cullera, premiada per ser el sisé municipi d’Espanya amb major inversió social

Connect on Linked in

La ciutat recull a Fuenlabrada el guardó atorgat per l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials

«És el premi del qual més orgullós pot sentir-se la nostra ciutat». En estos termes s’ha manifestat hui l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, després de rebre la ciutat el guardó com a sisé ajuntament d’Espanya i primer de la Comunitat Valenciana en inversió social per habitant.

El lliurament ha tingut lloc este matí a Fuenlabrada (Madrid), en el marc del XXV Congrés de l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, inaugurat este matí per la ministra de Sanitat, Luisa Carcedo.

«Vaig dir que Cullera havia de començar a fer història i no al fet que li la comptaren. A això em referia. Hem passat de ser un dels municipis que estaven a la cua en inversió social a situar-nos entre els millors del país i el primer de la Comunitat Valenciana. Estem per damunt de grans ciutats com Barcelona, Madrid o València i això ens ha de fer sentir profundament satisfets», ha assenyalat Mayor.

L’alcalde ha assistit a l’acte al costat de la regidora de Serveis Socials, Francesca Ortiz. En el mateix s’ha fet lliurament dels premis a entitats i persones destacades en matèria de serveis socials o de política social. A través d’ells es reconeixen cada any tres categories: a institucions públiques, a mitjans de comunicació i a persones.

En la modalitat d’Institució Pública, es premia als ajuntaments de més de 20.000 habitants que han aconseguit l’excel·lència social. D’esta manera, els professionals del sector de l’atenció social reconeixen l’esforç l’Administració local per mantenir uns Serveis Socials de qualitat, amb una aposta de finançament important.

En esta edició, són 31 els consistoris de tot el país els que complixen «estrictes i contrastats criteris de suficiència» de despesa en serveis socials: despesa per habitant i any superior a 100 euros, que esta inversió supose més del 10 % del seu pressupost total no financer, que el pressupost de 2017 s’incremente respecte a la despesa liquidada en 2016, que s’haja pogut comprovar en la web municipal (portals de transparència), que la despesa computada en serveis socials i promoció social es componga de despeses efectivament de «serveis socials», expliquen en els seus criteris.

Els 31 ajuntaments espanyols que complixen estes condicions són per este ordre: Errentería, Santurzi, Arrasate/Mondragón, Eibar, Alcalá la Real, Cullera, Basa, Barcelona, Maó, la Vilajoyosa/Vila Joiosa (la), Esparraguera, Calatayud, Quart de Poblet, Cabra, Puente Genil, Ciutadella de Menorca, Irún, Prat de Llobregat (El), Cádiz, Montilla, Antequera, Alcázar de San Juan, Santa Coloma de Gramanet, Zaragoza, Hellín, Miranda de Ebro, Granada, Rinconada (La), Molins de Rei, Mollet del Vallés i Alfafar.

«El premi no és a la gestió, sinó a tota la ciutadania de Cullera que ha fet possible amb els seus impostos el desenvolupament de polítiques socials avançades», ha assenyalat Mayor. L’alcalde s’ha referit a la Borsa Social d’Ocupació, a les ajudes contra la pobresa energètica o la pobresa hídrica, el menjador social, les diferents beques per a estudiants, les ajudes al lloguer social o les polítiques actives d’ocupació dirigides a persones en risc d’exclusió social com alguns dels instruments de les polítiques per a les persones.

Mayor ha tingut un especial reconeixement per a la plantilla de Serveis Socials. «Són els que donen la cara, s’esforcen cada dia i han fet possible que Cullera se situe entre l’elit de l’atenció social al nostre país», ha dit.

Uns altres dels premiats per la seua labor en matèria de Serveis Socials han sigut l’Ajuntament de Fuenlabrada, pel seu caràcter pioner en la implantació del nou model de Serveis Socials des dels anys 80, referència per a molts altres consistoris a Espanya. En la modalitat de mitjans de comunicació, el diari El País, per la recuperació de la secció de Societat en el que representa una aposta per la centralitat dels temes socials, sense relegar-los a un lloc secundari i ocasional en el panell de la informació.

Pel que respecta a la categoria de Persones de Rellevància en Serveis Socials, s’han atorgat dos premis. Un a Pascual Irles, patró del pesquer Nuestra Señora Madre de Loreto de Santa Pola i a la seua tripulació per recollir a un grup de 12 nàufrags en el Mediterrani el mes de novembre passat, en plena ofensiva de governs europeus riberencs contra l’acolliment de persones immigrants.

També a Francisco Tomás y Valiente, de 19 anys. Estudiant de l’IES Ramiro de Maeztu va ser premiat per ser un dels millors estudiants en la Comunitat de Madrid en el curs 2017/2018. En una breu intervenció en l’acte de lliurament de premis, va fer un al·legat antològic sobre la igualtat d’oportunitats i sobre el valor del vertader esforç dels qui tenen majors dificultats.