Cullera presenta el seu Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

Una eina viva que tindrà una durada de quinze anys i revisions cada cinc



Entre 1998 i 2018 els incendis van cremar a Cullera 66 hectàrees. Actualment, la localitat compta amb quasi 5.500 hectàrees de superfície, de les quals 432 són terreny forestal. Per a prevenir i minimitzar futurs contratemps, s’ha elaborat un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF), presentat divendres passat, redactat amb recursos municipals i una subvenció del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER) a través de la Conselleria de Medi Ambient.



Entre els objectius, conéixer i quantificar l’impacte que podria tindre un incendi forestal (IF) a Cullera, conéixer les principals causes, minimitzar els danys que provoquen i disminuir la quantitat d’incendis produïts per l’home.



Previ a l’elaboració d’actuacions preventives s’ha fet una anàlisi del patrimoni forestal cullerenc, dels nuclis habitats i dels incendis forestals esdevinguts en el passat.



S’han avaluat les accions ja existents en matèria de prevenció com el Pla Local de Cremes, la neteja de barrancs en nuclis urbans-forestals, el pla de recondicionament de parcel·les de cultius abandonats o la supervisió i posada a punt d’hidrants d’aigua en tots els nuclis de població.



Dins de les accions dutes a terme també entrarien el manteniment de la xarxa viària i la detecció de punts incontrolats d’abocament de residus, punts en els quals s’ha col·locat cartelleria informant de la seua prohibició.



Actuacions previstes



Amb el PLPIF sorgixen noves propostes com la creació de nous itineraris de vigilància per a la Policia Local, l’elaboració d’un pla municipal d’actuació durant els incendis, les jornades informatives per a veïns i professionals que usen el foc com a eina o la senyalització en zones susceptibles de patir un incendi.



Entre els punts més importants, la involucració dels veïns en les tasques de prevenció i d’ajuda en el control del foc, posant el focus en la protecció de la zona de l’habitatge amb accions com la neteja d’herbes, barreres vegetals inflamables, fulles i restes seques o el condicionament de vies d’accés i les eixides de fums com fumerals o paellers.



Altres mesures proposades són la creació d’un grup de voluntariat mediambiental i els tractaments silvícoles preventius. Entre les més costoses, la creació puntual d’un tallafoc preventiu.