Cullera programa una setmana contra la violència masclista per combatre el negacionisme ultra

Marta Tur: «És obligació de les institucions públiques democràtiques aïllar les ideologies que van contra la igualtat que consagra la Constitució»

L’Ajuntament de Cullera, a través de la Regidoria d’Igualtat, ha planificat una setmana repleta d’activitats amb motiu del Dia Contra la Violència de Gènere. La programació pretén prendre consciència sobre esta xacra i aturar la violència cap a les dones i xiquetes, una de les violacions dels drets humans més esteses, persistents i devastadores del món actual.

Les activitats comencen el proper 19 de novembre i s’estendran fins al 25 de novembre, el Dia Contra la Violència de Gènere. Per a este últim dia el consistori llançarà la performance ‘Cadires buides, vides trencades’, a càrrec de Tramant Teatre i on també participarà l’alumnat dels centres educatius i del Consell d’Igualtat de Cullera. En acabar, es llegirà el manifest de rebuig a la violència masclista.

La regidora d’Igualtat, Marta Tur, defensa que «Cullera és un municipi compromés en l’eliminació de tota classe de violència contra les dones en una aposta per aconseguir la igualtat i la pau en una societat lliure». Així, l’organització d’esta setmana pretén «visibilitzar este problema i aturar el masclisme, analitzant des d’una visió feminista la impunitat dels perpetradors, el silenci, l’estigmatització i la vergonya que patixen les víctimes», assenyala Tur.

En eixe sentit, Tur apunta que en esta setmana el que també pretén el consistori és «contrarrestar el discurs ultra i negacionista dels extremistes, que intenten disfressar la realitat, negant l’existència d’un tipus específic de violència cap a les dones pel simple fet de ser-ho». La regidora incidix en el fet que «és obligació de les institucions públiques democràtiques aïllar les ideologies que van contra la igualtat que consagra la Constitució i que pretenen soscavar els drets de les dones per a tornar al passat».

Teatres feministes

La setmana comptarà amb tres teatres al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura. El primer, per al dia 19 a les 10 hores, serà ‘Contes en Femení Plural’, un teatre infantil amb històries d’ahir i de hui on les protagonistes són dones i des d’on s’abordaran temes actuals com el maltractament psicològic, l’autoestima, la igualtat i l’assetjament.

Per al dia 20 a les 11.00 hores hi haurà una altra proposta teatral escolar destinada a l’alumnat de primària. ‘Ni más ni menos’ posa en evidència la ridiculesa de les desigualtats entre hòmens i dones que es viuen als diferents àmbits de la societat.

L’últim dels teatres està programat per al 23 de novembre a les 20.00 hores. ‘Yo, Púb(l)ica’ està enfocada per a un públic adult i crea una analogia entre ser dona i artista de circ. La representació pretén evidenciar que les dones són equilibristes de circ sobre un fil invisible anomenat patriarcat. L’obra de la companyia Arrimados és totalment gratuïta fins a completar aforament.

Taller d’autodefensa

El dia 19 és celebrarà un laboratori d’autodefensa per a dones adultes i adolescents a càrrec de Formigues Liles. Este laboratori d’empoderament i seguretat serà al Saló Multiusos del Mercat de 10.00 a 12.00 hores. L’activitat es repetirà el 3 de desembre amb el mateix horari, i els dies 11 i 17 de desembre de 18.00 a 20.00 hores.

Projecció de ‘Campeonas sin límites’

A més, l’Auditori Municipal acollirà el dia 21 a les 19.00 hores la projecció del documental ‘Campeonas sin límites’, un anàlisi de les dificultats i la falta d’oportunitats a les quals s’enfronten cada dia les esportistes. Este reportatge també denuncia el poc suport que patixen les esportistes amb discapacitats per a poder competir. Posteriorment hi haurà una xarrada col·loqui amb presència d’esportistes del municipi.

Taula redona

L’Associació Amèlia Jover de Cullera, amb la col·laboració de l’ajuntament, també ha impulsat una taula redona amb la temàtica de la violència contra les dones per al dia 22 a les 19.00 hores a l’Auditori Municipal. En esta intervindran la Comissaria de la Policia Local de València i Coordinadora del grup GAMA, Estefania Navarrete; la professora de la Universitat de València i treballadora social, Encarna Canet; el magistrat i portaveu territorial de Jutges i Jutgesses per a la Democràcia, Joaquim Bosch; i la Directora General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Maria Such.