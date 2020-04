Cullera prohibirà la col·locació de publicitat impresa en els cotxes

Connect on Linked in

L’equip de govern impulsa una modificació normativa per a posar fi a esta pràctica que embruta innecessàriament la ciutat



L’Ajuntament de Cullera prohibirà expressament la col·locació de publicitat impresa o cartells de qualsevol tipus en els vehicles estacionats i altre mobiliari urbà. Així ho recull la modificació de l’Ordenança de Publicitat que impulsa l’equip de govern per tal d’acabar amb esta pràctica que embruta innecessàriament els carrers de la ciutat.



D’este mode es prohibirà el repartiment i fixació de tots estos cartells sobre edificis, murs, vehicles particulars, tanques o qualsevol altre element visible des de la via pública.



«Es tracta d’una mesura que fa temps hauria d’haver-se aplicat per raons de neteja de la via pública. Posem fi a una imatge dels cotxes estacionats plens de papers, que cauen el terra i embruten els carrers innecessàriament, o de les portalades plenes de publicitat sense cap control», ha defensat el regidor d’Urbanisme, Bernat Escolá.



El responsable polític ha fet incís en la necessitat de prohibir estes accions que omplin cada racó de la ciutat de brutícia. En esta línia, l’edil també ha insistit en la necessitat de «ser conscients i adaptar-nos» a les noves realitats publicitàries estalviant papers perduts entre els carrers i que permeten, en definitiva, tindre més cura amb el medi ambient.



«Cal fer un exercici de responsabilitat i civisme per part dels anunciants. Hui existixen noves formes publicitàries que a més de ser més eficaces són també més sostenibles i respectuoses amb l’entorn», ha argumentat el també regidor de Transició Ecològica.



D’esta forma, tal com es reflectix en la nova ordenança només podrà dipositar-se directament a les bústies particulars habilitades en els mateixos edificis o habitatges. No obstant això, la modificació contempla una excepció amb el mobiliari urbà que, comptant amb autorització municipal, admet la instal·lació d’este tipus de publicitat en llocs indicats i dissenyats específicament per a estos fins per part de l’Ajuntament.



Altres limitacions



A més, fora de les zones residencials no es permetrà l’estacionament permanent de vehicles amb indicatius clarament publicitaris per un termini superior a 48 hores. Així mateix, dins de les zones residencials tampoc podran estacionar vehicles amb finalitats exclusivament publicitàries per un termini superior a una setmana.