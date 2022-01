Cullera projecta un Centre de Dia per a majors en el magatzem de Cabanilles

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El consistori adquirix l’històric edifici i unificarà allí els serveis socials amb l’objectiu de millorar l’atenció a la ciutadania

L’Ajuntament de Cullera ha adquirit l’històric magatzem de taronges de Cabanilles per a construir allí, de la mà de la Generalitat, un centre integral de Serveis Socials i a més un Centre de Dia per a persones majors.

El nou edifici permetrà en un futur pròxim, d’una banda, fer un salt qualitatiu en l’atenció a les persones usuàries dels serveis socials integrats municipals. Per una altra, oferir una resposta a una de les demandes històriques de la població en matèria de polítiques per a la Tercera Edat.

Actualment, els Serveis Socials es presten de manera dispersa en diversos edificis municipals. L’objectiu amb este centre unificat és tindre un punt únic que millore l’atenció i es convertisca en un referent de les polítiques per a les persones en un barri emblemàtic com és el Raval de Sant Agustí, on s’emplaçaran les instal·lacions.

«Cullera pràcticament ha quadruplicat la plantilla de Serveis Socials des de l’any 2015 i oferix nous serveis en esta matèria. Per això, requerix d’un espai on totes estes persones puguen treballar concentrades, de manera col·laborativa i en comunitat, una mena de ‘hub social’ de les polítiques per a les persones», ha declarat l’alcalde, Jordi Mayor.

Evitar desplaçaments

Així mateix, Cullera manca en estos moments d’una atenció pública de servei de Centre de Dia per a persones majors i l’equip de govern pretén amb esta nova infraestructura donar demanda a les peticions del col·lectiu de persones majors i els seus familiars que, actualment, han de desplaçar-se fora del municipi per a poder ser atesos.

A més, l’edifici comptarà amb un espai destinat a les persones que en l’actualitat atén AFACU.

«Serà el referent de l’atenció social en el nostre municipi», ha afegit el primer edil.

«Farem un salt qualitatiu perquè no hem de conformar-nos a ser un dels municipis que més inversió social per habitant realitza, sinó que a més hem de procurar que l’atenció a les persones siga de qualitat. En definitiva, que els serveis socials vagen més enllà de donar ajudes, que siguen la garantia dels drets socials bàsics i de la dignificació de la persona», ha destacat la màxima autoritat local.

El magatzem de Cabanilles compta amb una superfície de 2.413 m² i poden construir-se dues altures a més del soterrani.