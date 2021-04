Cullera promou l’hostaleria com a espai de consum segur

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El consistori engega una iniciativa per motivar a la ciutadania a celebrar la Pasqua amb un sector que garantix totes les mesures de contenció sociosanitària

‘Què fem esta Pasqua? Segurs, amb l’hostaleria’, és la nova campanya de l’Ajuntament de Cullera per impulsar l’hostaleria com a espai segur. Una iniciativa que pretén refermar el compromís del sector amb el control sociosanitari de cara les properes celebracions de Pasqua.

Amb esta, el consistori insta a la ciutadania a la responsabilitat individual i col·lectiva durant les pròximes festivitats i reforça un dels principals motors econòmics de la ciutat com a establiments que a hores d’ara asseguren el compliment de les mesures de contenció.

Tal com ha manifestat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, “la situació sociosanitària necessita que la nostra vida social es reduïsca a llocs segurs, que evitem concentrar-nos en casetes, i que prevenim situacions on ens relaxem en el compliment de les mesures que ens marquen les autoritats sanitàries”.

“Els locals d’hostaleria i restauració són espais que garantixen totes les actuals restriccions, i a Cullera tenim la sort de comptar amb un ampli ventall d’establiments que es dediquen a la restauració”, defensa Mayor.

L’hostaleria de Cullera ha demostrat des de l’inici de la pandèmia estar a l’altura de cada situació extraordinària que la Covid-19 li ha presentat. Per a això, s’ha adaptat i continua fent esforços diàriament per garantir la màxima prevenció i confiança des de que s’entra als locals fins que s’ix dels mateixos. De fet, durant l’últim període de tancament dels locals, degut a la situació extrema que vivia la comarca, treballaren de valent per preparar i dur la seua cuina a la casa de tots els cullerencs i cullerenques.

A més a més, dins dels controls que ve reforçant la Policia Local en les darreres setmanes pel compliment de les mesures sociosanitàries, també s’intensificarà la vigilància en distintes zones per vigilar possibles concentracions de distintes unitats de convivència en cases de camp.