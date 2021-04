Cullera promou una jornada per potenciar el patrimoni subaquàtic

Connect on Linked in

Recentment s’han trobat àrees arqueològiques en el fons marí que poden relacionar-se en la localització del Portum Sucrone

La Universitat de València i Caixa Popular també impulsen esta jornada que ha tingut 130 inscripcions virtuals

Cullera ha celebrat este matí les jornades ‘Una mirada al patrimoni i al turisme sota a la mar’ junt amb la Universitat de València amb el projecte Universitats Estacionals i Caixa Popular.

Una cita que ha servit per posar en valor la gran riquesa patrimonial subaquàtica de Cullera, no sols pel que fa a la natural i paisatgística, sinó també a la cultural i arqueològica com a un atractiu més per impulsar el turisme a la ciutat.

De fet, l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha destacat que “la diversificació turística ha de ser clau per a la reactivació de destinacions turístiques com la nostra”. A més a més, fent referència a la història guardada en el fons marí com a un tresor molt valuós, Mayor ha manifestat que “hem d’aprofitar el patrimoni fent un bon ús per a la seua preservació i posada en valor perquè vinguen turistes per conéixer, veure i contemplar tot el patrimoni paisatgístic i arqueològic que té Cullera baix de les seues aigües”.

En les jornades han participat més de 100 persones, online i presencialment, de distints col·lectius com administracions públiques, el món empresarial i l’acadèmic, treballadors i especialistes, associacions i estudiants. Segons explica el vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, “el programa es caracteritza per eixe compromís amb el territori i per buscar la proximitat amb la societat perquè descobrisca, en este cas, la història i recursos que té al seu territori”.

Troballes arqueològiques

Al fons marí de la badia de Cullera s’han fet diverses troballes de peces arqueològiques. Al 2017 una troballa casual durant una activitat lúdica-esportiva del Centre de Busseig Delfín de Cullera va localitzar una gran àrea submarina en la qual es concentraven un nombre destacat de peces arqueològiques que motivà la inspecció i recuperació del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana, unes peces que ara es troben al Museu Arquelògic Municipal. A partir d’ací naix un projecte de prospecció arqueològica subaquàtica que, després d’un any, ha aconseguit delimitar àrees que poden relacionar-se en la localització del Portum Sucrone d’època romana.

El valor ecològic i la biodiversitat de les aigües cullerenques, calmades i d’escassa profunditat, facilita la convivència d’espècies animals i ecosistemes de gran valor al Mediterrani, sobre tot al voltant del Cap de Cullera o a la Penyeta del Moro, una delícia per a tots els experts del busseig i també per a aficionats.