Cullera reactiva l’activitat cultural

El consistori programa una oferta d’actuacions, concerts, museística, d’exposicions i d’oci coincidint amb la fi de l’estat d’alarma i l’inici estival

L’arribada de la nova normalitat ha suposat també a Cullera la reactivació de l’oferta cultural municipal. Així, i sempre complint amb les mesures sanitàries, tornen les exposicions, es reobrin els museus i s’activa una sèrie de actuacions, concerts i activitats d’oci per a tots els públics.

El consistori havia estat obligat a suspendre la seua programació cultural estos últims mesos a causa de la declaració de l’estat d’alarma i la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Ara, segons expliquen fonts municipals, el propòsit és programar una oferta d’oci que siga compatible amb les circumstàncies actuals així com també contribuir a l’impuls d’un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus com és el cultural.

Entre d’altres, reprén la seua activitat musical i una de les actuacions de l’estiu serà la del famós grup ‘Spanish Brass’, un dels quintets més dinàmics i consolidats dins del panorama musical espanyol que compta ja amb 30 anys de trajectòria en el món de la música de cambra. El concert serà el proper dissabte 18 de juliol a les 20 hores a l’Auditori Municipal.

Per al mes d’agost estan projectats dos concerts més. El dia 8 una Gal·la Lírica de sarsuela i per al 15 un concert de jazz a càrrec de David Pastor & Quartet que tindran lloc a l’Auditori Municipal i als Jardins del Mercat, respectivament.

A més a més, en col·laboració amb ACECU tots els divendres dels mesos de juliol i agost hi hauran actuacions musicals gratuïtes als Jardins del Mercat, i durant el mes de juliol també hi haurà concerts i actuacions de màgia, de malabars, infantils i d’altres als carrers del barri de Sant Antoni.

Per altra banda, enguany el Castell de Cullera també acollirà les nits del ‘Cicle de Tango al Castell’ que ja va per la sisena edició i que se celebrarà en tres jornades: els dies 18 de juliol i el 8 i el 22 d’agost.

La segona edició del Concurs Internacional de Violí ‘CullerArts’ se celebrarà al mes de setembre. Un certamen de gran repercussió que en la primera edició aconseguí atraure jóvens talents de tot el món i que guanyà la ucraïnesa Tetiana Lutsyk.

Pel que fa a exposicions, la Casa de l’Ensenyança acollirà l’exposició d’estiu d’Ulls de Mussol fins al 19 de juliol i l’Espai Torre Blanca del Castell l’exposició de pintura ‘L’ombra del Castell’ de Jose Juan Gimeno des de l’11 de juliol fins al 27 de setembre.

Oferta museística

El consistori també ha reobert la seua oferta museística, tot i que per raons de seguretat no es faran activitats en família ni visites guiades. A més, l’aforament en cadascun d’ells serà del 75% i tot aquell que entre ha de fer ús obligat de la mascareta de protecció. Els seus horaris són:

Castell i Museu d’Història i Arqueologia, de 10 a 13 hores i de 17.30 a 20.30 hores de dimarts a diumenge.

Museu Faller i Casa de l’Ensenyança, de 10 a 13 hores i de 17.30 a 20.30 hores dimarts, dimecres, divendres, dissabte i diumenge.

Refugi de la Guerra Civil del Mercat, de 10 a 13 hores i de 17.30 a 20.30 hores els dijous.

La Torre del Marenyet i el Museu de l’Arròs, de dimarts a diumenge de 17 a 21 hores.