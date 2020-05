Cullera realitza ja el primer tall de carabasses del territori valencià i pràcticament de tot l’Estat

Connect on Linked in

La superfície augmenta un 25% i també la producció

La localitat de Cullera (Ribera Baixa) ha iniciat el primer tall de carabasses cultivades a l’aire lliure del conjunt de zones productores del nostre territori i prácticament també de tot l’Estat.

Enguany per motius de la crisi sanitària del Covid-19 no s’ha celebrat la Festa prevista per ahir i que es va iniciar l’any passat, ni tampoc el dinar que s’anava a fer en un restaurant de la localitat amb un menú composat per productes combinats amb carabassa.

Des de fa uns anys, la localitat de Cullera s’ha convertit en un punt neuràlgic pel que fa a la producció de carabasses en les nostres comarques. Per això diversos productors van decidir organitzar la carabassà per tal de celebrar que és precisament en esta localitat on es cullen les primeres carabasses cultivades a l’aire lliure.

La superfície de carabassa enguany ha pujat un 25% fins arribar a unes 250 fanecades de cultiu a Cullera, així com també s’espera un augment de la producció. Com a novetat també enguany s’amplia el número de varietats cultivades de carabassa fins a sis diferents.

Cada vegada s’incrementa el número de llauradors interessats en produir carabassa a Cullera, conseqüència de la capacitat productiva i de l’interés dels comerços per a adquirir aquest producte de tan bona qualitat.