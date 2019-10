Cullera recapta 41.000 euros en la subhasta de tirades

Connect on Linked in

Tortajada destaca que s’han complit els objectius i es continua dins dels paràmetres més alts



La subhasta de tirades aquàtiques de Cullera celebrada ahir diumenge ha aconseguit enguany una recaptació total de 41.450 euros. Una xifra que permet complir els objectius inicials fixats per la Junta Local de Tirades, tal com ha valorat el regidor delegat de Caça, Salva Tortajada.

Malgrat que la quantia és menor en comparança amb els dos últims anys, quan de manera consecutiva es van batre rècords històrics de recaptació, les licitacions dels amants de l’activitat cinegètica se situen entre els millors nivells dels últims temps.

«Tot el que siga superar els 40.000 euros és positiu», apunta Tortajada, qui recorda que en els anys de la crisi «estàvem per davall dels 30.000» i fins i tot quan la subhasta va començar a recuperar-se «la recaptació era bastant menor que la d’enguany».

Així, en la temporada 2015/16 s’aconseguiren 38.150 euros i en la 2016/2017 s’arribà als 32.750. El creixement es va donar a partir d’ací quan fa dos anys es disparà fins als 47.750 euros i el passat exercici es va abastir la recaptació més alta de tota la història del vedat amb 50.450.

El responsable municipal de l’àrea de Caça atribuïx el descens d’enguany a la «mala temporada anterior» en la qual els caçadors no cobriren les seues expectatives.

La tradicional cita anual va tindre lloc en l’Auditori Municipal de Cullera on es van donar cita al voltant de dos-cents afeccionats. L’acte va estar presidit per l’alcalde, Jordi Mayor, qui va estar acompanyat per Tortajada així com pel president del Sindicat de Regs, José Polo i el president de la Societat de Caçadors, Manuel Tur.

La replaça més cotitzada ha sigut la número 9 per la qual s’han pagat 3.500 euros. La segona ha estat l’11, amb una licitació de 3.250 euros i el tercer lloc ha sigut per a la 7 amb 3.150 euros.

En el costat oposat, la replaça 23 fou la que menys entusiasme va generar i va ser adjudicada per tan sols 350 euros. Cal apuntar que totes les replaces que eixien a subhasta han sigut adjudicades.

Calendari

La temporada cinegètica en el vedat de Cullera preveu un total de 8 tirades entre novembre d’enguany i gener del pròxim. La primera s’ha fixat per la Junta Local de Tirades per al 30 de novembre mentre que l’última tindrà lloc el 18 de gener.

El vedat de Cullera és un dels més importants del Parc Natural de l’Albufera i se subhasta des de 1882. El municipi compta amb una gran afició cinegètica.