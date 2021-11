Cullera recicla més de 170.000 quilos d’envasos de vidre en dos mesos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ecovidrio premia el compromís de la localitat amb el reciclatge i la lluita contra el canvi climàtic

L’Ajuntament de Cullera ha rebut este dijous el Trofeu Iglú Verd d’Ecovidrio per superar la xifra d’envasos de vidre reciclats durant la campanya de Banderes Verdes. En els dos mesos que ha durat esta iniciativa s’han recuperat prop de 171.000 quilos d’envasos.



Amb este guardó Ecovidrio reconeix el compromís de Cullera amb el reciclatge i la seua lluita contra el canvi climàtic.



El regidor de Medi Ambient, Bernat Escolà, ha assegurat que “campanyes com esta consciencien a la societat en general de la importància del reciclatge”. Escolà ha volgut destacar també la col·laboració de l’hostaleria cullerenca durant la campanya, ja que un total de 183 restaurants, bars i xiringuitos de la localitat s’han involucrat en la recollida.



L’acte de lliurament del Trofeu Iglú Verd ha comptat amb l’assistència del tècnic de zona d’Ecovidrio, Manuel Sala, i del regidor de Medi Ambient de la localitat, Bernat Escolà.



Amb 170 contenidors, Cullera compta amb un iglú per cada 132 habitants i en 2020 va reciclar més de mitja tona d’envasos de vidre, la qual cosa suposa una mitjana de 23,6kg/habitant.



Beneficis mediambientals del reciclatge de vidre

El vidre que es deposita en els contenidors es recicla al 100% i s’utilitza per a la fabricació de nous envasos, de manera indefinida i sense perdre les propietats originals. Reciclant vidre s’evita el creixement dels abocadors i suposa també un element clau en la lluita contra el canvi climàtic.







En utilitzar vidre reciclat en la fabricació de nous envasos s’evita l’extracció de matèries primeres de la naturalesa, evitant l’erosió dels sòls i la desforestació del nostre entorn. A més, es minimitza l’emissió de CO₂ en el procés de fabricació i s’estalvia energia