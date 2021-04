Cullera reclama la visibilització de les dones lesbianes en tots els àmbits de la societat

Print This Post

L’Ajuntament reivindica ‘el que no es nomena, no existeix’ amb motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica

L’Ajuntament de Cullera s’ha sumat hui, 26 d’abril, al Dia de la Visibilitat Lèsbica per tal de reivindicar i visibilitzar el paper que ocupen les dones lesbianes en l’espai públic i que siguen referents en tots els àmbits de la societat i no només en l’activisme pels drets LGTBI+.

Així mateix, el consistori ha volgut mostrar el compromís polític i social per acabar amb la continua discriminació que patix el col·lectiu de dones homosexuals, per una igualtat real i efectiva on la sexualitat no siga motiu de comportaments d’odi i de violència masclista.

Precisament, la regidora d’Igualtat, Marta Tur, ha destacat que “la visibilitat continua sent difícil per a les dones lesbianes. És molt important recalcar que són doblement discriminades, pel fet de ser dones i per la seua orientació sexual”.

Tal com detallen des de l’equip d’Igualtat de l’Ajuntament de Cullera, la presència de dones lesbianes és infinitament menor que la d’homes gais a tots els àmbits, ja siga social, polític, cultural, històric, etc. “És esta invisibilitat i, per tant, la falta de referents de dones homosexuals en tots els espais de la societat la que fa que siga més difícil eixir de l’armari”, assenyala l’edil Tur.

Sota el lema ‘el que no es nomena, no existeix’, el consistori fa una crida a que les dones lesbianes existeixen i necessiten d’espais i d’una societat segura i amb referents per poder ser lliurement.