Cullera reconeix els mèrits i el valor dels seus policies i ciutadans

L’ajuntament premia la lluita contra la violència masclista o els esforços per garantir la seguretat en grans esdeveniments

L’Ajuntament de Cullera ha reconegut públicament el valor i la tasca de més de mig centenar dels seus agents de Policia Local, membres de la Guardia Civil, de Protecció Civil i de ciutadans que ha col·laborat en el manteniment de la seguretat ciutadana.

Esta vesprada ha tingut lloc l’acte de lliurament de les felicitacions de la Policia Local, una presidida per l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, qui ha estat acompanyat acompanyat per la regidora de Policia, María José Terrades; l’intendent cap de la Policia Local, Juan José Figueres i el Subdelegat del Govern en València, Jose Roberto González Cachorro.

La ciutat de Cullera distingix així pels seus mèrits i esforços els agents i oficials i premia la labor constant del cos de la Policia per tal de garantir la màxima seguretat al municipi.

Entre d’altres accions reconegudes, la Policia de Cullera ha aconseguit este últim any evitar el suïcidi d’una persona que intentà llançar-se per el buit d’unes escales; ha perseguit i interceptat un menor que anava conduint un vehicle a velocitat excessiva i temerària provocant diversos accidents; ha participat en detencions per robatori amb intimidació, lesions i arma blanca o ha actuat en dos casos diferents de violència masclista detenint als presumptes autors.

El consistori també ha condecorat la col·laboració ciutadana en succesos com ara l’auxili de l’asfixia d’un veí, la localització d’una persona major malalta desapareguda i en el rescat i desallotjament d’un incendi en una habitació d’un hotel.

Altra de les gratificacions que la ciutat ha lliurat ha sigut per al treball desinteressat i altruista de membres de l’agrupació local de voluntaris de Protecció Civil de Cullera, els quals des de la seua constitució en l’any 2002 ha prestat ajuda i servei de forma ininterrompuda.

Capdavantera

La Policia de Cullera està cada volta més especialitzada en diferents àrees, i la seua tasca ha permès situar el municipi al capdavant en l’organització i seguretat d’esdeveniments importants. Alguns exemples són la carrera motociclista d’homenatge a Salvador Gasgón, el Festival Medusa Sun Beach o el desplegament en l’eixida de la IV Etapa de la Vuelta Ciclista a España.

És per això, que per l’aportació des de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat al manteniment de la seguretat ciutadana afavorint el desenvolupament d’estos esdeveniments durant l’any 2019, també s’ha fet un agraïment al delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, i al Subdelegat del Govern en València, Jose Roberto González.

Medalles al servei constant

Així mateix, el consistori ha fet un reconeixement especial als policies que han aconseguit els mèrits per a la distinció de la medalla al Servei Constant. Tots ells han estat més de 30 anys garantint la seguretat del poble de Cullera. Es tracta concretament dels agents Vicente Juan Frígola, Juan Enrique Muñoz, Miquel Pellicer, Antonio Mariscal, Vicente Alcañiz i Ana Maria Piris; i els oficials Vicente Enrique Sapiña, Carlos José Frígola i Pedro José Palau.