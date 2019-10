Cullera recrearà l’intent frustrat de Jaume I per conquistar la ciutat

Connect on Linked in

L’arribada del ‘Conqueridor’ i les seues tropes recorrerà els principals carrers cèntrics

Conscient d’una nova oportunitat, el Rei Jaume I ho tornara a intentar demà. Per tercer any consecutiu els carrers de Cullera seran escenari de la fallida conquesta del municipi per part de Jaume I. Una entrada frustrada a la qual el monarca va haver de renunciar en 1235 per un contratemps en la seua estratègia militar. Tal com relata el «Llibre dels fets» el rei es va retirar amb les seues tropes degut a que les pedres de les seues catapultes no aplegaven al Castell, recinte on s’amuntonava la població sarraïna i el seu bestiar.

Este 9 d’Octubre la capital turística de la Ribera serà testimoni de la recreació històrica de l’entrada del ‘Conqueridor’ i Na Violant d’Hongria al poble acompanyat dels seus cavallers; de quatre esquadres de moros i cristians procedents de comparses d’Ontinyent; d’espectacles de dansa del ventre i del Ballet Flama; de l’exhibició eqüestre dels ‘Amics del Cavall’ de Cullera i amb la participació musical de la Societat Ateneu Musical de Cullera i la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera.

Es tracta d’una teatralització que simula l’arribada de Jaume I. És, per tant, un atractiu turístic impulsat per la Regidoria de Patrimoni Històric i Museus, encapçalada per Amparo Jover, amb l’objectiu d’encoratjar la festa dels valencians commemorant i posant en valor un fet mític i històric al poble de Cullera.

El recorregut s’iniciarà a partir de les 19 h des del carrer 25 d’abril (encreuament amb el carrer la Font de la Salut) fins al Mercat, seguint un itinerari pels principals carrers del centre passant per la Plaça Andrés Piles, carrer Del Vall, Plaça de la Llibertat, carrer Rei en Jaume, carrer La Marina i passeig del Doctor Alemany.

Mercat medieval

Sota el lema enguany ‘Orgull de poble’ Cullera pretén exaltar el sentiment d’una ciutat viva que aposta per la integració, el progrés i la igualtat. És per això que per tal d’incrementar l’oferta d’oci i la participació ciutadana en un dia tan assenyalat per als valencians, s’ha organitzat un mercat medieval a la Plaça de la Verge amb espectacles variats i jocs per a xiquets i xiquetes. Este romandrà obert des de les 11.00 fins les 23.00 h.

Exposició espasa de cavalleria del segle XVIII

Tanmateix, dins de la línia cultural, patrimonial i històrica que representa el 9 d’Octubre, el Castell de Cullera acollirà l’exposició de la restauració d’una espasa de cavalleria del segle XVIII. L’arma, donada a l’Ajuntament de Cullera, és un model antic que emula les anteriors espases de cassoleta a l’espanyola del segle XVII. Este mateix dia el Castell també tindrà una jornada de portes obertes gratuïta.