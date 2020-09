Cullera recupera la Casa Consistorial com a espai d’atenció ciutadana

Connect on Linked in

El baix de l’Ajuntament vell acollirà la futura Oficina d’Atenció a la Ciutadania que facilitarà els tràmits municipals en finestreta única

L’Ajuntament de Cullera ha convertit el baix de la Casa Consistorial, conegut popularment com a l’Ajuntament vell, en un espai d’atenció a la ciutadania. El consistori recupera així este palau del segle XVIII per a tasques administratives, adaptant-lo a les necessitats pròpies d’una Administració del segle XXI. Amb el trasllat de la Policia Local, el baix havia quedat en desús i el consistori ha fet una inversió per aprofitar este espai com a un únic punt d’atenció ciutadana. L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha visitat la rehabilitació integral d’este edifici arquitectònicament emblemàtic. Un palau on des de la setmana passada s’han reubicat alguns serveis que es prestaven anteriorment en les oficines municipals de la Plaça de la Verge com el Registre d’entrada, Hisenda o el Padró d’habitants.

Esta reubicació en el baix de la Casa Consistorial suposa el pas previ al que serà la futura Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Amb ella evitarà el periple per les oficines i els diferents departaments municipals facilitant els tràmits en una finestreta única. Així, la ciutadania podrà realitzar qualsevol gestió burocràtica de forma més àgil i eficient.

Atenció ciutadana del segle XXI

Es tracta d’un pas més en l’aposta de l’equip de govern per aconseguir que l’Ajuntament de Cullera entre de ple en el segle XXI pel que fa a l’atenció ciutadana. Cal assenyalar que el consistori també ha anat implantant progressivament l’Administració electrònica que permet fer tràmits des de casa les 24 hores del dia.

La regidoria de de Règim Interior, María José Terrades, ha defensat que ara la ciutadania podrà resoldre pràcticament el 90 % de tràmits municipals en un únic punt i que, a més, amb l’OAC i l’Administració electrònica Cullera «supera el retardament en l’atenció ciutadana fruit de la mancança d’inversions d’anteriors administracions».

Així, a partir de 2021 els veïns i veïnes de Cullera podrà fer tràmits municipals o bé des de casa o bé presencialment en l’OAC.