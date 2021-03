Cullera redobla els recursos directes per a més sectors del comerç local

Connect on Linked in

El consistori posa en marxa una segona fase de les ‘Ajudes Parèntesi’ amb una inversió de 480.000 euros adreçada a establiments que no pogueren entrar en la primera

L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa una segona fase de les ‘Ajudes Parèntesi’ adreçades a aquells sectors i establiments que no pogueren entrar en una primera fase de la convocatòria, principalment negocis del comerç local. Una paquet d’ajudes directes cofinançades pel propi consistori, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València mitjançant el ‘Pla Resistir’.

Per a això, l’administració pública destina 480.000 euros a autònoms i xicotetes empreses de Cullera amb un màxim de 10 treballadors amb l’objectiu de reforçar i impulsar el teixit productiu i econòmic local que també han vist reduïda considerablement la seua activitat.

Es tracta d’una convocatòria destinada a un ampli ventall de gremis: forns, venda i comerç en gros de productes alimentaris i begudes, confecció i venda de roba de calçat, papereries, impremtes, llibreries, bijuteries, rellotgeries, botigues de cosmètica, immobiliàries, botigues de mobles i articles domèstics, professionals de la creació artística i de la fotografia, sabateries, botigues de joguines, bugaderies, perruqueries, centres de bellesa, floristeries i botigues de mascotes, entre altres.

El termini per sol·licitar les ajudes s’obri el 19 de març i finalitzarà el pròxim 28 de març i es farà telemàticament per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cullera a través de l’enllaç https://cullera.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=13227.

Tal com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Débora Marí, «una vegada més, l’Ajuntament és sensible amb els sectors que per alguna qüestió no pogueren entrar en la primera fase d’esta programa redirigint quasi mig milió d’euros a establiments locals que també han estat notablement perjudicats pels efectes de la pandèmia».

«El comerç local és idiosincràsia de la nostra ciutat i dels nostres barris i un dels motors socioeconòmics més importants que tenim a Cullera. Per això encaminem i encaminarem totes les accions que estiguen al nostre abast per acompanyar-los, reforçar-los i contribuir a impulsar-los en esta etapa difícil que estem vivint», destaca l’edil.