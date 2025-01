La ciutat consolida l’estratègia turística en Madrid Fusión de la mà d’Artesanos del Arroz

Jordi Mayor fa balanç remarcant que Cullera ho tindrà tot a punt per a l’inici de la campanya de promoció turística i destaca el paper conjunt de tot el sector

Cullera ha estat present aquesta setmana a Madrid Fusión, el congrés gastronòmic nacional més important i on es donen cita els majors especialistes, professionals i les millors destinacions gastroturístiques d’Espanya. Una fira on la capital turística de la Ribera ha arribat un any més de la mà de l’únic club de producte que hi ha sobre l’arròs, Artesanos del Arroz, i sota el paraigües de la marca gastroturística Saborea España.

Durant aquests tres dies Cullera ha portat «el millor de la nostra oferta gastronòmica, que són els arrossos, el producte de proximitat que ens dona la terra i la mar, i tot el que durant tantíssimes generacions els nostres avantpassats primer, i després l’hostaleria de Cullera, posen damunt de la taula perquè gaudisquen els que tenim la sort de viure ací i tots aquells que ens visiten», ha destacat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor.

Precisament, Mayor ha insistit que en aquestes fires d’inici de la promoció turística «mostrem el que som i venim a dir-li al món que Cullera no és sols on vindre a passar uns dies de vacances o descans, sinó que és un lloc on quedar-se a viure».

Un congrés que la regidora de Turisme, Débora Marí, ha valorat «d’èxit» perquè «per el nostre stand han passat empreses turístiques, agències de viatges, tourperadors i públic en general que s’han interessat per la nostra ciutat i tot el nostre potencial que podem oferir». De fet, l’edil Marí ha posat en valor la tasca d’Artesanos del Arroz, qui «han sigut l’expectació dins de tot l’espai de Saborea España, situant a Cullera com a eixa ciutat de referència gastronòmica que ens caracteritza».

En aquesta línia, el president d’Artesanos del Arroz i propietari i cuiner del restaurant Las Terrazas del Mare Nostrum, José Palacios, ha explicat que «dins del turisme i la gastronomia, Cullera és la capital gastronòmica de l’arròs i venim a defensar que som els millors fent arrossos, i ho hem demostrat amb actuacions, activitats, showcookings, tallers professionals o degustacions». «Som mediterrani, som cultura gastronòmica i som arròs», remarca Palacios.

Durant aquests dies també han participat els cuiners Abraham Palacios, de Las Terrazas del Mare Nostrum, i David Zorrilla, xef del Restaurant Casa Salvador, junt amb alumnat de l’últim curs de cuina de l’IES Llopis Marí.

De fet, Zorrilla ha manifestat que «hem vingut a vendre el nostre producte, contar el dia a dia dels nostres restaurants, i ensenyar quins són els arrossos que fem a Cullera, ja siguen els més tradicionals, com altres més avantguardistes i punters que ens donen eixe valor diferencial».

Balanç inici campanya promoció turística

L’alcalde Jordi Mayor ha fet balanç de les dues fires turístiques celebrades a Madrid a principis d’any, FITUR i Madrid Fusión, on ha insistit que «durant 8 dies Cullera ha estat fent promoció turística dins del mercat nacional, en un any marcat per la DANA, on volem incidir en la seua importància perquè vinguen a veure’ns i no ens afecte turísticament». De fet, Mayor ha remarcat que «hem fet els deures i ho tindrem tot a punt per a l’inici de la campanya turística, que més endavant reforçarem en els principals mercats emissors d’on venen la majoria dels turistes i visitants».

Mayor també ha volgut agrair el treball de l’equip de Visit Cullera, de l’Associació d’Hostaleria i Turisme de Cullera, d’ACECU, d’Artesanos del Arroz, dels empresaris d’immobiliàries, hotels i agències de viatges, i a tot el sector en conjunt perquè «sense ells, tot açò no seria possible».